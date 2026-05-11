La Audiencia Nacional cita a Aldama y Koldo tras el informe de la UCO

El juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, ha citado a declarar como investigados este jueves al empresario Víctor de Aldama y a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, en calidad de investigados tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Balears a la presunta trama de mascarillas.

Así lo expuso el magistrado en un auto en el que instaba el traslado de Koldo García desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra desde el pasado noviembre en prisión provisional como Ábalos, hasta la sede de la Audiencia Nacional para interrogarle.La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración de ambos después del informe de la UCO sobre Balears, para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y el exministro Ábalos.

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Dicho informe recordaba que los contratos de material, enmarcados en la pandemia del coronavirus, «constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama venía pagando a Koldo», una relación que le permitía al empresario «tener acceso» al exministro. n