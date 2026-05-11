Celebración
Unas 800 personas participan en el fin de curso de Gent Gran
La plaza Major acogió el acto de clausura de las actividades de mayores que organiza Cort
Unas 800 personas participaron ayer en la celebración del fin de curso de las actividades de Gent Gran que organizó el Ayuntamiento de Palma y que tuvo lugar en la plaza Mayor. El alcalde, Jaime Martínez, asistió al acto de clausura del curso de actividades dirigidas a las personas mayores de la ciudad, que supuso el broche final, según informó el consistorio en un comunicado. Las actividades de este curso han estado orientadas a fomentar la participación, el bienestar emocional y los hábitos de vida saludables entre los mayores. También en la clausura, los asistentes participaron en actividades al aire libre que incluyeron sesiones de gimnasia, exhibiciones de baile, actuaciones musicales, karaoke y diferentes dinámicas participativas.
- El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
- Accidente en el aeropuerto de Palma: Un avión de Air Europa sale de su trayectoria al aterrizar y queda atravesado en la pista norte
- Mallorca, en alerta: la Aemet pone hora a las lluvias más intensas este miércoles
- El Govern aprueba la jornada laboral de 35 horas para funcionarios, una subida salarial del 1,5% y más flexibilidad en las vacaciones
- No puede ser que alguien que se aloje en un Airbnb y se le dé una tarjeta del TIB': denuncian fraudes en el transporte público de Mallorca
- Una clínica privada de Palma indemnizará con más de 200.000 euros a una madre tras no detectar malformaciones en el feto en una ecografía
- Mimi Sheller, socióloga estadounidense: 'El modelo turístico actual como el de Baleares está llegando a sus límites ecológicos y sociales
- El presidente del Consell se topa con el alquiler turístico ilegal en su barrio