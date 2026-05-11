Unas 800 personas participan en el fin de curso de Gent Gran

Unas 800 personas participaron ayer en la celebración del fin de curso de las actividades de Gent Gran que organizó el Ayuntamiento de Palma y que tuvo lugar en la plaza Mayor. El alcalde, Jaime Martínez, asistió al acto de clausura del curso de actividades dirigidas a las personas mayores de la ciudad, que supuso el broche final, según informó el consistorio en un comunicado. Las actividades de este curso han estado orientadas a fomentar la participación, el bienestar emocional y los hábitos de vida saludables entre los mayores. También en la clausura, los asistentes participaron en actividades al aire libre que incluyeron sesiones de gimnasia, exhibiciones de baile, actuaciones musicales, karaoke y diferentes dinámicas participativas.