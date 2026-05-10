Silvia Estela, de Sombrerería Casa Juliá con 128 años abiertos en Palma: "Los mallorquines lo valoran cuando lo pierden"

La única sombrerería que existe en Mallorca se encuentra en el Carrer Sindicat de Palma, una vía que está cambiando a marchas forzadas. Los comercios tradicionales y, en este caso emblemáticos, escasean. Uno de ellos es la Sombrerería Casa Juliá que, desde hace unos años, Silvia Estela y Daniel Estela, cuarta generación, llevan las riendas.

Silvia admite que los inviernos en Palma son «flojos desde hace unos años». «Lo más fuerte llega entre primavera y verano. Nuestra clientela es un 50% local y 50% turista».

"Amamos el negocio por delante del dinero"

La razones por las que siguen abiertos después de 128 años son sencillas: «El local es nuestro. Y segundo, porque amamos el negocio por delante del dinero. Ganaríamos más trabajando para otra persona o de otra profesión. pero los sentimientos a veces se anteponen a todo lo demás».

Su clientela mantiene la confianza en ellos, pero con matices: «128 años de trayectoria significa que no hemos tomado el pelo a nadie. Van de generación en generación. Ahora no es un buen momento para el pequeño comercio. La gente compra en internet, en grandes amacenes y todavía hay una cierta clientela que no nos valoran lo suficiente».

La fachada de la Sombrerería Casa Juliá. / Manu Mielniezuk

Con cada cierre, las redes sociales se llenan de pena

Son de los pocos negocios tradicionales que sobreviven en una calle que, día a día, se enfoca más en las necesidades del turismo. «Llegará un momento en el que seremos lo atípico. Siempre digo que los que aguantamos somos la resistencia. Este tipo son los que dan carácter y autenticidad a las calles. Estamos muy bien valorados por los turistas. Cada vez que entran nos dicen lo bonita que es la tienda y nos hablan maravillas de los objetos excepcionales y singulares que tenemos. Creo que en la isla vamos más retrasados que en otros lugares. En las grandes ciudades europeas han perdido hace tiempo un tipo de negocio como el nuestro y lo valoran muchísimo. El mallorquín lo valora cuando ya lo ha perdido. Deberíamos aprender. Es cuando las tenemos porque, con cada cierre, las redes sociales se llenan de pena. Sí, pero ¿ibas a comprar? No, por eso te digo que tenemos que valorar las cosas cuando las tenemos y no cuando las perdemos».

Estela también reivindica la importancia de comercios como el suyo: «Salimos en guías turísticas, somos un atractivo y se benefician de esto, pero no nos ayudan en nada. Solo una subvención de Palma Activa. Nos mantenemos solos».