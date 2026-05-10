Presentan en Palma una nueva edición de la Distinguished Gentleman's Ride, un encuentro de moteros elegantes con fines solidarios

El Hard Rock Café de Palma ha acogido esta mañana la presentación de una nueva edición de la Distinguished Gentleman's Ride, un evento que reúne cada año a cientos de motos clásicas y moteros elegantes que recorren a velocidad de paseo las calles de más de un millar de ciudades de todo el mundo para recaudar fondos para la investigación del cáncer de próstata y la prevención del suicidio masculino. La edición de este año en Palma arrancará el próximo domingo, 17 de mayo a las nueve de la mañana en el Castell de Bellver. Las inscripciones se pueden realizar en la página gentlemansride.com/es.

Desde que comenzó a celebrarse el Distinguished Gentleman's Ride, en 2012, han participado unos 130.000 moteros en todo el mundo y ha recaudado más de 60 millones de dólares. En la próxima edición está previsto que se extienda a 1.070 ciudades de 110 países. La recaudación se destina a fines benéficos relacionados con la salud masculina a través de la Fundación Movember.

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El evento consiste en una reunión de moteros, vestidos con un atuendo elegante y sobre motos clásicas o vintage, que recorrerán a velocidad de paseo las principales calles de la ciudad.