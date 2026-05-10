La importancia de los amarres sociales: "Defendemos el estilo de vida mallorquín, nuestra historia y la salida hacia el mar de Baleares"

Tomeu Calafell y Lorenzo Riutord son el presidente y el vicepresidente de la Plataforma de amarres públicos del puerto de Palma. Defienden la salida hacia el mar de Balears y reivindican un estilo de vida mallorquín: «Siempre he querido una barquita para ir a pescar. No pido nada más».

Pregunta: ¿Qué es un amarre social?

¿Cuántos mallorquines que trabajan o han tenido un puesto normal podrían pagar para tener una barquita de seis metros en una marina? Muy pocos. Hablamos de unos precios que no podemos asumir. Por lo tanto, hay dos estamentos: Puertos del Estado y Ports IB que, cada uno en su ámbito, se preocupan porque la sociedad tenga una barquita. No de lujo, porque la eslora máxima es de hasta ocho metros.

Este tipo de amarre responde a las necesidades de la sociedad. También estamos a favor de las marinas. Un amarre, por ejemplo de una marina como El Toro, que ahora se llama Port Adriano, es importante, necesario y conveniente para la economía de Balears.

¿Por qué crearon la plataforma?

A raíz del final de la concesión del Club Nàutic Portitxol a principio de 2025. Hubo un movimiento que pretendía que todos nosotros nos hiciéramos socios y nos decían que podíamos mantener el amarre. Pensamos que aquí podía pasar lo mismo que en El Molinar de Levante en el que se pierde la concesión, viene un nuevo concesionario y, en vez de un club náutico, hace una cosa elitista. De hoy para mañana la gente se comenzó a sumar y llegamos a ser 500 y hoy hay 480.

"Después de unos años de espera, consigues tu amarre"

Entonces, surgió como defensa.

Sí , exacto. Pensábamos: ‘virgencita, virgencita que me quede como estoy’. Siempre he querido tener una barquita para ir a pescar y no pido nada más. No quiero tener nada más. Tampoco queremos entrar dentro del mercantilismo en lo que se han convertido hoy en día los clubes náuticos. Viene un inversor extranjero que puede pagar más que el que ahora dirige, quita barcas pone más grandes, bandera alemana y así acabamos. Cualquiera puede ir a hacer una foto de cómo está ahora el Molinar de Levante. Antes había 70-80 barcas, y ahora hay 28. Todo es de alquiler. Mallorquines que tienen una barquita para ir a pescar no hay ni uno. Y esto es lo que queremos evitar.

¿Las obras del CN Portitxol les afectarían?

El amarre en sí, como nos ha dicho Autoridad Portuaria y todo lo que nos han dicho lo han cumplido, no.

¿Son una excepción dentro de Balears?

Somos unos privilegiados de tener, después de unos años de espera, un amarre de Autoridad Portuaria. Normalmente, te lo dan en un lugar que no te gusta, pides el cambio y, al cabo de un tiempo, te lo dan donde realmente quieres, que en nuestro caso es el Portixol.

"Me considero un privilegiado"

¿Por qué son unos privilegiados?

Podemos tener una barquita en un lugar que nos gusta, la podemos tener a un precio que podemos pagar y también porque somos mallorquines y nuestra salida es al mar. Podemos dar muchos más. En verano, por salir con la mujer y los hijos a nadar sin tener que pelearme por poner un metro de toalla en la playa me considero un privilegiado. Por enseñar a pescar a mis hijos, también me considero un privilegiado. Como dicen en castellano, es de bien nacido ser agradecido. Y nosotros tenemos que ser agradecidos porque tenemos lo que queríamos tener. Hay otra importante que es la red social. Además de disfrutar del mar, estableces uniones.

Las membresías del Molinar de Levante oscilan de los 10 a los 19 mil euros.

No se esconden de nada. Es normal que existan. Inversores o especuladores habrá siempre. Lo que no es lógico es que el Estado lo haya permitido. Critico en este caso ( hemos agradecido en muchas cosas a Autoridad Portuaria) que haya permitido que un club totalmente social hoy en día se haya convertido en un club de élite y de lujo. No tiene nada mío. Ni lo quiero, ni lo aprecio ni me gusta. A los mallorquines no nos favorece en nada. Tenemos que ser un poco exigentes. Mi cultura son muchas cosas son los bailes, la música, el mar, el idioma. Hoy en día no le puedo enseñar a mi hijo a pescar ‘crancs peluts’ como mi padre me enseñó porque está prohibido, pero se lo puedo contar porque forma parte de nuestras tradiciones. Creo que el Estado, independientemente de quien gobierne, tiene la obligación de defender determinados hechos culturales y nosotros lo somos.

"En 40 años, la gente como nostros estaremos protegidos"

¿Por qué son importantes los amarres sociales?

Cuentan como cultura y mantenimiento de nuestra forma de vida dentro de Balears. Gracias a ellos, las personas pueden aprovechar del mar la cultura y la historia de Mallorca. Si desaparecen a favor de las marinas o clubes estaríamos perdiendo una parte importante de nuestra historia y el legado de abuelos y bisabuelos.

Le voy a contar una curiosidad (Tomeu). Debe hacer unos 40 años se recuperó la vela latina en el Portixol y en ese tiempo, a los que nos veían practicarla nos llamaban iluminados. Hoy en día está protegida porque está considerada como Patrimonio nuestro. En 40 años, la gente como nosotros, estaremos protegidos porque no quedarán. Si permitimos que todo se venda al mejor postor no quedará nada para nuestros ‘hereus’ (herederos).

Sin este tipo de amarres, ¿cambiaría la forma de los mallorquines de entender el mar?

No, creo que más que eso que habría una gran población que perdería la oportunidad de entender lo que es el mar para la población mallorquina. Económicamente, no podría acceder. No habría embarcaciones como llaüts o vela latina y se convertiría en una exclusividad para un poder adquisitivo y eliminaría a mucha población mallorquina que no podría salir al mar.

"Algunos, en vez de la caseta, tenemos la barqueta"

¿Cuál es el precio de un amarre social?

Una barquita de unos cuatro metros de eslora puede costar unos 600 euros al año. Pero hay más gastos como el agua y la luz del pantalán, además del seguro, la inspección técnica y las mejoras constantes. Es un coste razonable. Un jubilado como yo (Tomeu) se puede gastar unos 100 euros al mes, pero no lo que te piden en un Club Náutico. Si no existiese la náutica social solo hay una solución: vender la barca. Algunos, en vez de la caseta, tenemos la barqueta. Si no tuviera esto, estaría encerrado en casa (Lorenzo). Es un motivo para salir. Si los precios fuesen tan elevados como en las marinas o los clubes náuticos, vendería una barca y me quedaría en casa. O me compraría una bicicleta (cuenta, entre risas).

¿Cuánto tiempo esperaron para recibir el amarre?

Unos seis años. La lista en Palma (Sant Magí, Ca’n Barbarà, Passeig Marítim y Portixol) es de unas 600 personas. Es normal tardar años. Todos hemos estado tiempo. Es un tema muy recurrente que haya quien diga que hay que correr la lista, pero los que hay, están. No se pude disminuir la lista ampliando los amarres porque se perdería el espíritu y el carácter mallorquín de lo que es el Puerto de Palma. Hay que trabajar para que no sea un parking de barcas. Tienen que estar en condiciones y salir un mínimo de veces cada año. Hay pesonas que quieren salir y es mejor que tenga el amarre el que quiere salir más que el que solo sale una vez al año.

¿Cuántos hay en Palma?

Hay unos 700 amarres. Hablaremos y negociaremos para saber qué sistema de control se puede establecer para saber si es justificado que esta persona lo tenga. Si en la barca hay ‘caragolillo’ quiere decir que hace más de un año que no ha salido. Si esta persona ha estado enferma lo justifica y ya está. Queremos dar las gracias a Autoridad Portuaria porque existe una buena comunicación y voluntad para resolver problemas.

"Salir una noche a pescar calamares"

¿Les preocupa que con el final de las concesiones a clubes náuticos se prorroguen, hagan inversiones y que sean más caros?

Creo que somos compatibles. La convivencia es posible. Los clubes náuticos tienen un papel fundamental para desarrollar el deporte náutico en nuestra sociedad. Si no lo hicieran ellos, nadie lo haría. Por ejemplo, ¿podría ser yo socio del CN s’Arenal? No, no me lo puedo permitir. Pero el trabajo que hacen con la enseñanza de la vela, donde salen campeones del mundo y olímpicos, es excepcional. Y lo mismo del Real Club Náutico de Palma (RCNP). Cada día ves los Optimist, Láser, 49er entrenando. Del RCNP sale una élite de navegantes que a lo mejor muchos de ellos están subvencionando por el propio club. Hacen una función social. Dentro de las prórrogas, tendrán que hacer mejoras. Y muchas de ellas, irán destinadas precisamente a la formación. Ellos mismos si tienen un prodigio creo que ni le cobran. Hacen un trabajo muy importante.

Entonces, subirían los costes.

Los Clubes Náuticos y las marinas van con la ley de la Oferta y la Demanda. Y por lo tanto, como hay mucha demanda subirán los precios. Cuando les acaba la concesión tienen que pagar unos cánons y, como cada vez aumentan, repercutirá en los socios.

¿Qué les aporta el mar?

Es una satisfacción interna muy difícil de describir. Salir con la barca una milla, parar el motor y escuchar el silencio si no lo has hecho nunca, lo tienes que probar o salir una noche a pescar calamares, aunque lo de menos es pescarlos. Cuando estás allí en medio, levantas la cabeza y te fijas que nunca antes habías visto tantas estrellas. Empecé a navegar con 14 años (Tomeu) y forma parte de mi vida. Quiero definirla como una forma de vida (Lorenzo).

"Sientes una paz especial con el cielo estrellado"

¿Cuántas veces al año salen con la barca?

Tomeu: Sábado y domingo siempre durante todo el año. En verano, cuando mis hijos tienen vacaciones, cada día.

Lorenzo:Todas las posibles. ¿Sabes lo bonito que es ver cómo al lado tuyo los defines bajan y suben?

¿Qué consejo darían a alguien que duda en solicitar un amarre?

Que lo haga. Si tienes tiempo, ilusión y ganas, pídelo. Algún día te tocará. Juego la lotería y nunca me ha tocado. Aquí, la ilusión en algún momento se convierte en realidad.

¿Cuál vuestra mejor experiencia en una barca?

Lorenzo: Estar fondeado en Sa Foradada. Por la noche, allí hay una paz especial y te encuentras un cielo estrellado que es increíble porque reconoces la osa mayor, la osa menor, la estrella polar... Es algo único. Y por las mañanas, cuando te levantas, el mar está en calma y ver salir el sol es espectacular.

Tomeu: De lo que estoy más contento y satisfecho es de recordar cuando mis hijos eran pequeños, que no tenían fuerzas para tirar y les exigía. Ahora son ellos los que me llevan prácticamente a pescar porque son jóvenes y fuertes. Esta convivencia entre generaciones es la satisfacción más grande.

¿Hay frases tradicionales que se están perdiendo?

Sí. Si un día vienes y has hecho una buena pescada y te piden de dónde lo has cogido respondes en el mar. Y si te piden por las señas: ‘la pedra plana’. Y le das las coordenadas del Mercat de l’Olivar. En la época del calamar, si coges muchos, siempre dices ‘magre’. No solo defendemos nuestra barca, también todo esto. Defenemos un estilo de vida, una historia y la salida hacia el mar de Balears.