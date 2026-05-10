Concentración frente a la Seu en apoyo a Palestina y a los activistas

Palma ha acogido una concentración frente a La Seu, en Dalt Murada, convocada por diversas organizaciones sociales en solidaridad con Palestina y para denunciar la detención de los activistas Saif Abukeshek y Thiago Ávila, de la Flotilla humanitaria interceptada por el ejército israelí cuando se dirigía a Gaza.

En este sentido, la protesta ha exigido la liberación de los detenidos, así como también denunciar las violaciones de derechos humanos y reclamar el fin de la impunidad internacional en el conflicto. Según los convocantes, la acción busca visibilizar la situación en Gaza y apoyar la causa palestina ante lo que consideran «un bloqueo y una ofensiva militar continuada».

Los organizadores afirman que la movilización responde también a la necesidad de mantener la presión social ante la situación en la región.