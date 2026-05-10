La reforma del centro comercial Festival Park abre otra batalla con el pequeño comercio

El proyecto de reforma de una parte de las instalaciones de Mallorca Fashion Outlet en Marratxí (popularmente conocido como Festival Park, que era su denominación original) ha abierto un nuevo enfrentamiento entre grandes superficies y comercio tradicional.

La patronal Pimeco ha presentado alegaciones frente a esta iniciativa ante el Govern balear recordando que estas instalaciones se encuentran en una zona inundable y que cualquier cambio en esas construcciones y aumento de aforo puede suponer un riesgo para las personas, sin que en su opinión el diseño presentado presente las garantías suficientes.

Proyecto presentado

El proyecto básico para la reforma y ampliación de las instalaciones que actualmente ocupa el Karting, que va a desaparecer, y espacios de personal y mantenimiento contempla modificaciones en dos zonas, con la intención de dedicar una de ellas al uso comercial para la venta de prendas de moda y complementos, y la otra para actividades de ocio de pública concurrencia.

Se quiere reestructurar la fachada correspondiente a la zona más pública del edificio, cambiando la actual imagen de nave industrial por la tradicional del resto del centro comercial para integrarla estéticamente, y la instalación de placas fotovoltaicas.

También está previsto retirar la actual carpa de juegos infantiles, alegando que su ubicación actual interfiere en los recorridos de evacuación de los nuevos locales.

Edificio que va a ser reformado / G. Bosch

Se señala que en la zona norte se demolerán casetas y porches que exceden los límites del estudio de detalle, lo que va a permitir que se recuperen espacios para destinarlos a zonas verdes.

Un dato que se incluye es que este proyecto se ha coordinado con otro ya previsto, como es de un nuevo carril bici y barrera de protección hidráulica, con licencia concedida en diciembre de 2024.

Adicionalmente, se prevé también la reubicación de las instalaciones de tratamiento de residuos a un terreno privado en la zona sur, liberando espacio público que actualmente se encuentra ocupado.

Se añade que estas actuaciones van a conllevar modificaciones en la circulación del aparcamiento 5, lo que va a requerir la presentación de un proyecto de actividad específico para dicho estacionamiento.

Todos estos datos forman parte de la documentación expuesta por la conselleria del Mar durante el plazo de información pública destinado a la presentación de alegaciones .

Porque un aspecto que se reconoce en el proyecto es que «se haya en zona de riesgo de inundación, afectada por el torrente Coa Negra, por lo que se prevén medidas correctoras». De ahí que haya sido presentado a la Dirección General de Recursos Hídricos. Desde la empresa se afirma que algunas de esas medidas correctoras ya se ha ejecutado, como los dos millones de euros gastados para la instalación de un muro de contención.

Alegaciones de Pimeco

Es este factor el que ha abierto la polémica y en el que se centran buena parte de las alegaciones que ha presentado la patronal Pimeco.

El portavoz de esta organización empresarial, Agustín Linares, pone de relieve que «lo que pedimos es que la zona que es inundable se analice bien y con todas las garantías, pensando primero en la seguridad. Decimos que habrá más afluencia comercial de público, y creemos que antes de autorizarlo debe acreditarse que no generará peligro. Queremos que se analice todo conjuntamente, como accesos, aparcamientos y recorridos de evacuación. Que se demuestre que las nuevas obras y barreras hidráulicas no empeoran el comportamiento del agua. Que se informe claramente del aforo previsto y de los planes de emergencia, y que si es necesario en los días de alerta por lluvias se valore si hace falta poner límites a la afluencia de público en el interior».

Linares añade que ante el precedente de la dana de Valencia y las víctimas que generó, tanto las Administraciones públicas como las empresas deben ser especialmente cuidadosas a la hora de analizar los riesgos de inundación en espacios con una alta afluencia de personas.

El documento con las alegaciones elaboradas por Pimeco destaca el reconocimiento por parte de Festival Park de que el proyecto se va a ejecutar en una zona con riesgo de inundación debido a la proximidad del torrente Coa Negra, y que la actuación que se va a llegar a cabo «se identifica como una reforma y ampliación, y no como una mera obra menor o simple acondicionamiento sin trascendencia funcional».

Pimeco hace hincapié en los cambios que se puedan dar en el aparcamiento / G. Bosch

Según esta organización empresarial, la reducción de la edificabilidad que se esgrime en el proyecto de reforma «no agota ni resuelve la cuestión principal, que no es solo cuantos metros se edifican, sino qué vulnerabilidad humana se introduce o incrementa en zona inundable».

Se insiste en la necesidad de tener en cuenta que se va a incorporar un espacio lúdico de libre concurrencia, que puede conllevar franjas de ocupación intensiva en horas punta, con presencia de menores de edad, lo que incrementa el riesgo.

Por eso, se esgrime que no basta con hacer referencia de forma genérica a «medidas correctoras», sino que debe acreditarse técnicamente que esas medidas no generan prejuicios a terceros ni que puedan dar pie a «trampas de riesgo», por lo que se exige un estudio específico, especialmente en el caso del aparcamiento 5 y de los viales de acceso y salida asociados «dado que el propio proyecto reconoce que su circulación se verá modificada».

Se reclama que «se lleve a cabo una valoración completa, expresa, reforzada e integrada de la compatibilidad del proyecto con el riesgo de inundación existente, atendiendo no solo a las condiciones constructivas del edificio, sino también al incremento o reconfiguración de la exposición humana derivada de los nuevos usos proyectados».