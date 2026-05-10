El centro comercial Festival Park estudia reducir el espacio dedicado a los cines para ubicar más tiendas

El centro comercial de Marratxí Mallorca Fashion Outlet (popularmente conocido como Festival Park) está estudiando actualmente la posibilidad de reducir el espacio que tiene dedicado a los cines para ampliar sus instalaciones comerciales, según ha reconocido un portavoz de la empresa titular de estas instalaciones.

El motivo que se alega es la reducción de espectadores que se está dando en el conjunto de los cines del país, y que en el caso del citado centro lleva a admitir que la actual oferta de doce salas que ofrece la empresa Cinesa se vea como excesiva para la demanda existente.

Contactos con Cinesa

Sobre este punto, el representante de Mallorca Fashion Outlet señala que se están manteniendo contactos con la citada exhibidora en relación con este tema. En cualquier caso, se recuerda que ya en el pasado se produjo una reducción en el número de salas del complejo.

Como ejemplo de lo que está sucediendo en la industria de la exhibición cinematográfica, se recuerda que hace años un gran estreno podía permanecer en una sala durante algunos meses, mientras que en estos momentos una película como ‘Michael’, dedicada a la vida del artista Michael Jackson, a las dos semanas de estar en la cartelera ya ve reducidos sus horarios o el tamaño de las salas en las que puede verse.

El centro comercial anuncia más reformas en sus instalaciones / G. Bosch

Bajada desde la pandemia

Desde el centro comercial se señala que esta pérdida de afluencia se está haciendo especialmente evidente tras la pandemia, lo que hace que 2019 se mantenga como el año en el que más visitantes se registraron. En cualquier caso, se valora que la oferta cinematográfica es la que está aportando entre un 10% y un 15% de los visitantes del complejo.

Sobre esta reducción del espacio dedicado a los cines, se insiste en que todavía no se ha redactado un proyecto para ejecutar ese cambio de uso, y que ahora todos los esfuerzos están centrados en el destinado a suprimir las actuales instalaciones dedicadas al Karting para ser reemplazadas por una zona comercial dedicada a la moda y complementos y otra de ocio de libre concurrencia, y que recientemente ha sido puesto a información pública por la conselleria del Mar.

Se afirma que hay otras iniciativas en estudio, como una mejora de la plaza central, de ahí que se hable de una renovación constante de estas instalaciones.