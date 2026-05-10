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Más de 300 niños en ‘La Mallorca que queremos’ y jornada familiar en el Día de Europa

El presidente insular Llorenç Galmés y autoridades, con niños participantes en la feria. |

El presidente insular Llorenç Galmés y autoridades, con niños participantes en la feria. | / CONSELL DE MALLORCA

EP

Palma

Más de 300 niños y adolescentes participaron ayer en la feria La Mallorca que queremos, el primer encuentro impulsado por el Consell de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (CIAM) del Consell de Mallorca, que conviritó el Centro de Tecnificación Deportiva de Balears en un espacio de encuentro, participación activa y escucha de los más jóvenes.

Un gran mapa de Europa en el Parc de ses Estacions de Palma. | GOVERN BALEAR

Un gran mapa de Europa en el Parc de ses Estacions de Palma. | GOVERN BALEAR

La iniciativa reunió a participantes de diferentes puntos de la isla, con el objetivo de compartir ideas, inquietudes y propuestas para avanzar hacia una Mallorca más inclusiva, respetuosa y comprometida con los derechos de la infancia y la adolescencia.

Los participantes pudieron formar parte de diversos laboratorios creativos dinamizados por los propios niños y adolescentes miembros del CIAM.

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Por otra parte, el Govern celebró ayer el Día de Europa con una gran jornada familiar llena de actividades, juegos y cultura europea. Las actividades se celebraron en el Parc de ses Estacions. La jornada giró en torno a ocho carpas temáticas con el fin de que las familias y los niños descubrieran la riqueza cultural y los valores compartidos de la UE. Una de las actividades más destacadas fue el pasaporte europeo, una iniciativa que invitó a los participantes a recorrer todas las carpas y superar pruebas y retos relacionados con Europa.

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  • Mallorca
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