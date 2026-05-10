Actividades
Más de 300 niños en ‘La Mallorca que queremos’ y jornada familiar en el Día de Europa
Más de 300 niños y adolescentes participaron ayer en la feria La Mallorca que queremos, el primer encuentro impulsado por el Consell de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (CIAM) del Consell de Mallorca, que conviritó el Centro de Tecnificación Deportiva de Balears en un espacio de encuentro, participación activa y escucha de los más jóvenes.
La iniciativa reunió a participantes de diferentes puntos de la isla, con el objetivo de compartir ideas, inquietudes y propuestas para avanzar hacia una Mallorca más inclusiva, respetuosa y comprometida con los derechos de la infancia y la adolescencia.
Los participantes pudieron formar parte de diversos laboratorios creativos dinamizados por los propios niños y adolescentes miembros del CIAM.
Por otra parte, el Govern celebró ayer el Día de Europa con una gran jornada familiar llena de actividades, juegos y cultura europea. Las actividades se celebraron en el Parc de ses Estacions. La jornada giró en torno a ocho carpas temáticas con el fin de que las familias y los niños descubrieran la riqueza cultural y los valores compartidos de la UE. Una de las actividades más destacadas fue el pasaporte europeo, una iniciativa que invitó a los participantes a recorrer todas las carpas y superar pruebas y retos relacionados con Europa.
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