Nace un nuevo sindicato para defender a los inquilinos en Mallorca: "Las casas tienen que ser para la gente, no para especular con ellas"
Más de 160 personas acuden a la presentación del Sindicat de Llogateres de Mallorca en el Cine Ciutat
La organización llega a la isla con el objetivo de articular una respuesta colectiva y organizada frente a la escalada de precios
"Nuestra idea es buscar aquello que pueda mejorar las condiciones de los inquilinos. Las casas tienen que ser para la gente, no para obtener rentas o especular con ellas" . El Sindicat de Llogateres de Mallorca se ha presentado esta mañana de manera oficial a la sociedad mallorquina en el Cine Ciutat.
Un acto al que han acudido más de 160 personas y donde la entidad, que se inspira en el modelo del Sindicat de Llogateres de Catalunya y que en los últimos años ha impulsado movilizaciones y acciones colectivas, ha expuesto su hoja de ruta y sus objetivos en la isla. La organización nace con el objetivo de articular una respuesta colectiva y organizada frente a la escalada de precios y la precariedad que sufren miles de personas.
"Lo primero que necesitamos es ganar representatividad y darnos a conocer en todos los municipios. A partir de aquí, invitamos a la gente a que venga a nuestras asambleas abiertas, que nos aporten sus ideas, proyectos, y juntos trabajar buscando aquellos caminos que nos puedan ayudar a revertir la situación", expresa Óscar Martínez, uno de los portavoces de la organización.
Diagnóstico
En cuanto al diagnóstico que hacen respecto a la crisis habitacional en Mallorca, desde el sindicato señalan que "esta no es una dinámica inevitable, sino el resultado de aplicar determinadas políticas". En este sentido, recalcan la necesidad de buscar un nuevo modelo.
"Las casas tienen que ser para la gente, no para obtener rentas o epecular con ellas. Nuestra idea es buscar aquello que pueda mejorar las condiciones de los inquilinos, desde pedir la bajada de los alquileres hasta promover que todos los municipios de Mallorca pidan al Govern balear ser declarados zona tensionada. Tenemos muy pocas herramientas para luchar contra el rentismo y la especulación y las pocas que tenemos no las estamos utilizando", argumenta Martínez.
Asimismo, el portavoz también se ha dirigido a los pequeños propietarios: "sabemos cuál es la diferencia, pero también necesitamos que formen parte de la solución, con precios asequibles, sin especular y respetando los derechos de los inquilinos".
Limitar la compra a no residentes
Por otro lado, desde el Sindicat de Llogateres de Mallorca también detallan que la situación de la vivienda en la isla "se agrava por la dependencia" en relación al turismo. "Se tiene que limitar la compra , pero sobre todo se tiene que pedir que los pisos vuelvan a las familias. Tenemos que intentar acabar con los pisos turísticos y con el mal uso del alquiler temporal que esconde también usos turísticos. Tenemos que procurar que todos los pisos vacíos estén ocupados por la gente", afirman.
Asimismo, defienden la necesidad de buscar "la colaboración y la sinergia" con todas aquellas instituciones y personas que estén implicadas en la problemática de la vivienda con el objetivo de "encontrar las soluciones reales".
Primera asamblea, el 20 de mayo
Desde el Sindicato se ha hecho un llamamiento a la afiliación para avanzar en la mejora de la organización y la estructura del sindicato y poder impulsar diferentes acciones en beneficio del acceso a la vivienda.
Durante el acto también se ha hecho pública la fecha y el lugar de la próxima asamblea abierta, que tendrá lugar el próximo 20 de mayo a las 18:30 horas en el IES Josep Maria Llompart de Palma, así como distintas acciones en el marco de la campaña estatal "Ni alquileres por las nubes. Ni salarios por los suelos".
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