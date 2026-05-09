Juicio a un hombre por golpear a su mujer, someterla, humillarla y herirla con un cuchillo en Artà

Un presunto maltratatador se sentó en el banquillo de los acusados hace unos días en los juzgados de Vía Alemania en Palma por haber agredido física y verbalmente de forma habitual a su mujer, a la que tenía sometida y humillaba en 2022 y 2023, y por haberla herido de una cuchillada en el muslo en abril de 2023 en el domicilio familiar en las inmediaciones de Artà.

La fiscalía reclama para el sospechoso, de 41 años de edad, una condena de seis años de cárcel por un delito de maltrato habitual y otro de lesiones con instrumento peligroso. El ministerio público también solicita tres años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, así como la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima por un periodo de ocho años.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal interesa que indemnice a su esposa con casi 2.000 euros por los días de perjuicio personal y por las secuelas sufridas tras recibir una cuchillada en el muslo.

El hombre no se quiso conformar con los hechos hace unos días cuando se celebró una vista previa en la sede de Vía Alemania. Al no haber alcanzado un acuerdo la fiscal, la acusación particular y la defensa, el juicio se pospuso y se señaló para principios de julio de este año.

Según la versión del ministerio público, el acusado vino sometiendo a su mujer a una situación de virulencia verbal y corporal desde aproximadamente el mes de septiembre de 2022 hasta el día 22 de abril de 2023, fecha en la que se produjo la última agresión. Ambos residían en el domicilio familiar junto con sus dos hijos, menores de edad, en los alrededores de Artà.

En fecha indeterminada pero aproximadamente desde su llegada a España en el año 2022, el sospechoso, con ocasión de las frecuentes discusiones que el matrimonio mantenía por problemas económicos, presuntamente comenzó a desarrollar comportamientos en los que sometía a su esposa “a su entero control y poder de decisión”. Así, según la fiscalía, agredía físicamente a la mujer con fuertes empujones, golpes y zarandeos.

Además, causaba cuantiosos desperfectos en el mobiliario de la vivienda, ya que era habitual que el encausado lanzara con violencia objetos en dirección a ella con el fin de atemorizarla.

Todo ello se traducía en una situación permanente de menosprecio y desvalorización hacia ella, insultándola y humillándola casi a diario, sin que la víctima pudiera opinar sobre cualquier decisión que debieran afrontar en el seno de su relación marital, según la acusación. El hombre la tenía totalmente intimidada y le ordenaba que guardara silencio en todas las discusiones que mantenían. La perjudicada siempre obedecía por miedo a represalias, cumpliendo así con las directrices que le instaba el acusado, quien de forma reiterada le advertía que si él decía algo, ella siempre tenía que obedecerle, que no debía contestarle ni recriminarle nada, según la fiscal. De esta manera, la mujer normalizó durante la convivencia las agresiones físicas y el sometimiento psicológico que padecía.

Abril de 2023

El último episodio de violencia de género se produjo el pasado 22 de abril de 2023. El matrimonio había discutido en el domicilio familiar en presencia de sus dos hijos menores de edad. Según la versión del ministerio público, el hombre, actuando con ánimo de atentar contra la integridad física de su esposa, la empujó violentamente y le clavó en el muslo izquierdo un cuchillo que llevaba en la mano.

Como consecuencia del ataque con arma blanca, la mujer sufrió lesiones consistentes en una herida incisa de un centímetro en cara externa, que requirió de tratamiento médico consistente en puntos de sutura. La lesión fue valorada y le produjo 15 días de perjuicio básico y también le ha quedado como secuela un punto de perjuicio estético ligero.

Por estos hechos la fiscalía reclama que la perjudicada sea indemnizada y que su marido sea condenado por maltrato habitual y las lesiones causadas.