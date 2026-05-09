La Fundación ONCE acerca la tecnología a personas con discapacidad en Baleares: “Las competencias digitales del día a día son las más demandadas”

La tecnología forma parte de la vida cotidiana, aunque no todo el mundo puede acceder a ella en igualdad de condiciones. Por este motivo, la Fundación ONCE desarrolla en Baleares el proyecto ‘Esenciales’ para reducir esa brecha digital. Esta iniciativa enmarcada dentro del programa Por Talento Digital que ya ha permitido formar a 169 personas con discapacidad en competencias digitales básicas.

El programa cuenta con el apoyo de Red.es y la financiación de los Fondos Next Generation EU. En Baleares, se han impartido 29 cursos presenciales, gracias a la colaboración de más de 5 docentes y 10 centros del territorio. La iniciativa busca mejorar la empleabilidad de las personas participantes, pero también reforzar su autonomía personal y social en un entorno cada vez más digitalizado.

Una formación adaptada a cada necesidad

Miguel Arregui, coordinador del programa Por Talento Digital en Fundación ONCE, explica que una de las principales dificultades es que muchas formaciones digitales “no están adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad”. Por ello, el proyecto ha diseñado cursos “100% accesibles”. De hecho, a nivel nacional, son más de 16.000 personas las que ya se han formado a través de estos cursos a distintos perfiles y necesidades.

Los contenidos de este programa incluyen desde “el uso básico del teléfono móvil o la seguridad en internet” hasta materias más avanzadas relacionadas con “redes sociales, presentaciones digitales o inteligencia artificial”. Sin embargo, los cursos más demandados han sido aquellos centrados “en las competencias digitales del día a día”.

El programa también presta especial atención a la accesibilidad. “Hay aplicaciones y páginas web que utilizamos todos los días y que todavía no son accesibles”, destaca Arregui. “Por eso diseñamos una formación adaptada para todo el mundo, como para aquellos que presentan una discapacidad intelectual o problemas auditivos”.

El proyecto también ha llegado a centros ocupacionales y entidades sociales de Baleares vinculadas a la salud mental, entre ellas Fundación Aspas Mallorca. Según explica Arregui, “el apoyo del tejido asociativo de la Fundación ONCE ha sido clave para alcanzar a tantos alumnos”. Asimismo, asegura que “las entidades nos acogieron con los brazos abiertos porque entendieron que estas formaciones podían ayudar muchísimo a las personas de sus centros”, afirma.

Nuevas oportunidades formativas

Del mismo modo, según ha afirmado el portavoz, el programa ‘Esenciales’ finalizará "el 30 de junio de este año", aunque Fundación ONCE continuará desarrollando el proyecto ‘Por Talento Digital’, una iniciativa “más amplia orientada a la formación tecnológica y el empleo”. A través de ella, las personas participantes podrán seguir ampliando conocimientos en ámbitos como “programación, robótica o competencias digitales avanzadas”, tanto de manera presencial como online.