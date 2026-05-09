Las enfermeras de Baleares crean un frente común para defender su gestión sanitaria después del caso del centro de salud de Manacor

El conflicto abierto por la sentencia que obliga a cesar a la directora de la Zona Básica de Salud de Manacor, Neus Salas, ha provocado un movimiento inédito en la el sector de la enfermería en el archipiélago. El Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (COIBA), el sindicato SATSE y varias asociaciones científicas han decidido unirse en un frente común para defender el liderazgo enfermero y reclamar cambios en la normativa para permitir a las enfermeras acceder a puestos de gestión sanitaria.

La iniciativa llega a pocos días de que expire el plazo para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que obliga a apartar a Salas de la dirección del centro por no ser médica. Si el Ib-Salut no presenta recurso antes del 12 de mayo, la resolución deberá ejecutarse.

Las siete organizaciones unidas en la nueva plataforma han difundido un comunicado conjunto en el que califican de "restrictiva y desactualizada" la interpretación de la normativa que sustenta la sentencia y advierten de que supone "un grave riesgo para el modelo de gestión sanitaria".

El documento está firmado por COIBA, SATSE, la Asociación Balear de Enfermería Comunitaria (ABIC), la Asociación Balear de Comadronas (ABC), la Asociación Balear de Enfermería Geriátrica i Gerontológica (ABIGG) y la Asociación Balear de Enfermeros Especialistas en Pediatría (ABEEP). Todas ellas defienden que los puestos de dirección deben adjudicarse "por competencias" y no exclusivamente por la titulación de origen.

Las entidades sostienen que dirigir una zona básica de salud es una función "esencialmente gestora y organizativa", centrada en coordinar equipos, recursos y procesos asistenciales, y no una labor clínica reservada únicamente a médicos. También recuerdan que el nombramiento de Neus Salas en 2019 se realizó mediante un procedimiento "público, transparente y basado en criterios objetivos", además de contar con el respaldo del equipo del centro.

Una nueva plataforma: INForça

De forma paralela, las organizaciones han empezado a dar forma a una nueva plataforma conjunta bautizada como INForça, con la que pretenden aglutinar "todas las fuerzas enfermeras" de Baleares. Aunque todavía está en fase de constitución formal, el objetivo es convertirla en un marco común desde el que impulsar reivindicaciones profesionales y cambios normativos.

En el manifiesto de lanzamiento, las entidades aseguran que la sentencia supone "un ataque frontal a la competencia gestora de toda la profesión enfermera" y denuncian que responde a "una interpretación sesgada y corporativista de leyes obsoletas".

Con todo, la nueva plataforma plantea varias líneas de trabajo: reclamar cambios legislativos para que la gestión sanitaria se base en "mérito y capacidad", defender que el liderazgo sanitario "no entiende de jerarquías antiguas" y visibilizar ante la ciudadanía el papel de las enfermeras en puestos directivos.

Este movimiento se produce después de la reunión celebrada esta semana en el COIBA entre más de 170 enfermeras y representantes del Ib-Salut, encabezados por el director general del Servei de Salut, Javier Ureña. En ese encuentro, las enfermeras reclamaron "contundencia" al Govern y pidieron que no dé "la batalla por perdida" recurriendo la sentencia antes de que expire el plazo judicial.

El director general del Ib-Salut, Javier Ureña, hablando con las enfermeras en la reunión que se celebró el pasado martes en el COIBA. / COIBA

Por su parte, el Ib-Salut trasladó a las profesionales que está estudiando la viabilidad de un recurso de casación y prometió "agotar todas las vías" jurídicas posibles. Además, defendió públicamente la figura de la enfermera gestora y recordó que ahora mismo existen enfermeras en puestos de alta responsabilidad dentro del sistema sanitario balear, como gerencias y cargos directivos.

Las organizaciones consideran, sin embargo, que el debate ya va más allá del caso concreto de Manacor. Creen que la sentencia ha abierto un conflicto de fondo sobre el modelo de gestión sanitaria y el papel que pueden desempeñar las enfermeras dentro de la estructura del sistema público de salud.