Esto cuesta alquilar tumbonas y sombrillas este verano en las playas de Mallorca

La temporada de playa empieza a tomar forma en Mallorca. En algunos arenales las tumbonas y sombrillas ya están montadas; en otros, los bañistas todavía tendrán que esperar. La situación varía según el municipio: hay ayuntamientos que ya tienen fijadas las tarifas para este verano y otros donde el servicio de alquiler aún no está operativo o está pendiente de adjudicación.

Los precios también cambian de forma notable de una playa a otra. En algunos municipios se paga por pieza —tumbona, sombrilla o caja fuerte— y en otros se ofrecen paquetes cerrados con dos tumbonas, sombrilla y servicio de caja fuerte. Esta es una guía por municipios con los precios disponibles hasta ahora.

Alcúdia

En la playa de Port d’Alcúdia, el paquete de dos tumbonas, una sombrilla y caja fuerte cuesta 18,20 euros al día. Quien solo quiera una tumbona con caja fuerte deberá pagar 9,10 euros. El servicio funciona cada día de 10.00 a 18.00 horas.

El municipio permite además reservar y pagar por internet a través de la web reserves.alcudia.net y de la aplicación Alcúdia-Gandules, disponible para Android e iOS.

En la playa de Sant Pere, el precio es también de 9,10 euros por tumbona, con sombrilla y caja fuerte incluidas.

Calvià

En las playas de Calvià, las tumbonas y sombrillas cuestan 6,50 euros por unidad y día, según el Ayuntamiento. En la playa Palmira de Peguera, a partir de las 15.00 horas el precio baja a 4 euros por tumbona y 4 euros por sombrilla.

El uso de caja fuerte o el alquiler de una toalla supone un euro adicional. Las camas balinesas de Palmira cuestan 30 euros, aunque a partir de las 15.00 horas el precio baja a 15 euros.

Precios de la playa de Palmira en Calvià / MZ

Capdepera

En Capdepera, dos tumbonas y una sombrilla cuestan 19,50 euros al día. El municipio incluye playas como Cala Agulla, Cala Mesquida, Canyamel, Cala Gat y Sa Font de sa Cala.

Felanitx

En Felanitx, el paquete de dos tumbonas, una sombrilla y caja fuerte cuesta 16 euros. Entre las playas del municipio figuran Cala Sa Nau, Cala Mitjana, Cala Serena, Cala Ferrera, Cala Marçal y s’Arenal de Portocolom.

Llucmajor

En el tramo de s’Arenal perteneciente a Llucmajor, al sur del Torrent des Jueus, las tumbonas y sombrillas cuestan 8 euros por unidad. El uso de la caja fuerte está incluido en el precio.

Manacor

En Porto Cristo, donde las tumbonas y sombrillas ya están instaladas, una tumbona con sombrilla cuesta 10,50 euros. El paquete de dos tumbonas con sombrilla sale por 15,50 euros. El servicio funciona de 10.00 a 17.00 horas.

En otras playas del municipio, como Cala Anguila, Cala Mandia, Cala Romántica o Cala Domingos, la tumbona cuesta 5,50 euros y la sombrilla tiene el mismo precio.

Las tumbonas y las sombrillas ya están instaladas en la playa de Porto Cristo. / Mark Wycislik

Muro

En la Playa de Muro, en los sectores I y II, las tumbonas y sombrillas cuestan 7 euros por unidad. Dos tumbonas y una sombrilla salen por 21 euros.

En Es Capellans el precio baja ligeramente: 6,50 euros por unidad, por lo que dos tumbonas y una sombrilla cuestan 19,50 euros. La caja fuerte está incluida.

Playa de Palma

En la Playa de Palma, una tumbona, una sombrilla y una caja fuerte cuestan 20 euros. El paquete de dos tumbonas, una sombrilla y una caja fuerte asciende a 30 euros.

Pollença

En Port de Pollença, dos tumbonas y una sombrilla cuestan 21 euros al día. Una tumbona con sombrilla cuesta 14 euros.

Precios en la playa de Port de Pollença. / Luisa

Santanyí

En Santanyí, el precio de una tumbona con sombrilla se sitúa entre 16 y 17 euros, según la información facilitada por el Ayuntamiento.

Sant Llorenç des Cardassar

En Sant Llorenç des Cardassar, municipio que incluye zonas de Sa Coma, s’Illot y Cala Millor, la tumbona sencilla cuesta 6,05 euros, IVA incluido. La sombrilla tiene el mismo precio y la caja fuerte cuesta 1,94 euros.

El paquete de dos tumbonas convencionales, sombrilla y caja fuerte cuesta 20,09 euros. Las tumbonas más cómodas salen por 18 euros cada una. El paquete premium, con dos tumbonas de este tipo, sombrilla y caja fuerte, alcanza los 44 euros.

Santa Margalida

En Santa Margalida, municipio al que pertenece Can Picafort, las tumbonas y sombrillas todavía no estaban instaladas esta semana. Por ahora no hay precios disponibles.

Ses Salines

En Ses Salines, que incluye las playas de Es Cotó, Es Port y Es Dolç, en la Colònia de Sant Jordi, una tumbona convencional cuesta 8 euros y una tumbona premium, 10 euros. Las sombrillas cuestan 6 euros y el uso de la caja fuerte, 1 euro.

Sóller

En Port de Sóller, las tumbonas y sombrillas pueden costar este año un máximo de 6 euros por unidad, según el Ayuntamiento. La caja fuerte cuesta 1 euro.

Son Servera

En Son Servera, que incluye playas como Cala Bona, Es Ribell y Sa Marjal, las tumbonas cuestan 5 euros al día. Las sombrillas tienen el mismo precio.

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Las llamadas “hamacas plus”, más cómodas, cuestan 14,88 euros al día. La caja fuerte supone un suplemento de 1,60 euros.