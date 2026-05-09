El avión de Air Europa sufrió un fallo en el control de dirección en tierra tras el impacto de un ave

El impacto de un pájaro provocó una avería en el sistema de dirección del tren de aterrizaje del avión de Air Europa Express que el viernes por la noche se quedó cruzado en una de las pistas del aeropuerto de Palma. Fuentes de la compañía recalcaron que el incidente se saldó sin mayores problemas gracias a la pericia del piloto, y que el aparato no perdió ninguna rueda ni se llegó a salir de la pista. Entre los más de un centenar de pasajeros que viajaban a bordo no hubo heridos.

Según la información facilitada por Air Europa, el incidente ocurrió sobre las ocho y media de la tarde de ayer. Un avión con más de cien pasajeros a bordo que cubría la ruta Palma-Madrid sufrió el impacto de un pájaro. Cuando se disponía a emprender la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Son Sant Joan cuando se detectó "un problema en el sistema de control de dirección del avión", es decir, en la capacidad de maniobrar sobre el tren de aterrizaje.

Este fallo provocó que, una vez tomó tierra, la aeronave no respondiera a la dirección del piloto, que tuvo que frenar bruscamente. El avión se detuvo y quedó cruzado en medio de una de las pistas, lo que provocó que las maniobras de los otros aviones que le seguían se tuvieran que abortar. Durante los siguientes 45 minutos, hasta que el avión fue retirado con ayuda de un remolque, cinco vuelos tuvieron que ser desviados a Ibiza y a Menorca.

Desde Air Europa se destaca que la pericia del piloto evitó que el incidente tuviera consecuencias peores. Finalmente no hubo ningún herido entre las personas que viajaban en la aeronave, que pudieron desembarcar con normalidad.

La compañía incide en que el avión no llegó a perder la rueda ni se salió de la pista. Hoy la aeronave permanece en un hangar, mientras es sometida a una minuciosa inspección para determinar con exactitud cómo se produjo la incidencia y solucionar el fallo.