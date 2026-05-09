Así actuaron los controladores durante el incidente del avión de Air Europa en el aeropuerto de Palma

Todo transcurría con normalidad este viernes por la tarde en el aeropuerto de Palma hasta que el aterrizaje de un avión de Air Europa procedente de Madrid obligó a cambiar de golpe la operativa de Son Sant Joan. La aeronave, que operaba la ruta Madrid-Palma, se desvió de su trayectoria durante la toma de tierra y quedó bloqueando la pista norte del aeropuerto, la 06L, lo que activó una cadena de decisiones rápidas por parte de los controladores aéreos, Aena y los servicios de emergencia.

Según la explicación de Controladores Aéreos en su cuenta de X, el episodio empezó cuando “un aterrizaje no se desarrolla normalmente” y la pista 06L quedó bloqueada. A partir de ese momento, señala, “empieza el baile”: activar servicios de emergencia, proteger la pista afectada, reorganizar llegadas y salidas y evitar que otros aviones se aproximaran a una zona que ya no estaba disponible.

El avión de Air Europa quedó detenido en la pista

El incidente se produjo en torno a las 20.30 horas. Los pilotos de la aeronave de Air Europa Express, procedente de Madrid detectaron un problema en el sistema de control de dirección del avión, según explicó la compañía. El aparato logró tomar tierra, pero se desvió del eje de la pista y quedó detenido en una posición anómala, sin que se produjeran daños personales.

Aena informó de que el avión no llegó a salir de la zona pavimentada y que tuvo que ser retirado con apoyo de un tractor o push back. Tras la inmovilización de la aeronave, los pasajeros desembarcaron sin heridos y la pista fue revisada antes de recuperar la actividad normal. En el aparato viajaba una numerosa representación del sector hotelero de Mallorca. Entre otros, estaban Javier Vich y María José Aguiló, presidente y vicepresidenta de la Federación Hotelera de Mallorca; Encarnación Piñero; Rafa Ferragut de Banca March; y Miquel Rosselló, director general de Turismo del Govern.

Imagen del avión de Air Europa accidentado con dos vehículos de bomberos que han acudido tras el incidente / DM

Qué hicieron los controladores en los primeros minutos

La actuación de los controladores fue clave para evitar que el incidente afectara a más aeronaves en plena operativa de tarde en Son Sant Joan. En primer lugar, se bloqueó la pista afectada y se dio aviso a los servicios de emergencia. Al mismo tiempo, se informó a los aviones que estaban en aproximación de que la pista norte no podía utilizarse.

Con una de las dos pistas fuera de servicio, el trabajo pasó a ser una reorganización completa del tráfico aéreo: ampliar la separación entre aviones, decidir qué vuelos podían seguir esperando, cuáles debían desviarse y cómo encajar los despegues pendientes con la pista sur todavía operativa. Según recogió la información publicada tras el incidente, se aumentó el espaciamiento de las llegadas para poder intercalar salidas mientras se resolvía la emergencia.

Cinco vuelos desviados a Ibiza y Menorca

La consecuencia más visible para los pasajeros fue el desvío de cinco vuelos que tenían previsto aterrizar en Palma. Tres fueron redirigidos al aeropuerto de Ibiza y dos al de Menorca, una medida adoptada por seguridad mientras la pista norte permanecía cerrada.

La pista sur de Son Sant Joan se mantuvo operativa durante el incidente, pero la capacidad del aeropuerto quedó reducida temporalmente. La pista norte estuvo inoperativa durante unos 45 minutos, hasta que el avión fue retirado y se completaron las comprobaciones necesarias sobre el estado de la infraestructura.

Sin heridos entre pasajeros ni tripulación

Pese a la tensión vivida a bordo y en la pista, el incidente se saldó sin heridos entre los pasajeros ni entre la tripulación. El pasaje permaneció inicialmente en el interior del avión hasta que se pudo garantizar un desembarque seguro.

Air Europa señaló que el avión permaneció en todo momento dentro de los límites de la pista y que el desembarque se llevó a cabo con normalidad tras la inmovilización del aparato.

Una vez retirado el avión averiado y revisada la pista, el aeropuerto de Palma recuperó la normalidad operativa