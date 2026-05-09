Más de 1.000 profesores inician las oposiciones en Baleares: "El objetivo es estabilizar el máximo personal posible y reducir la cifra de interinos"

Más de un millar de docentes han iniciado este sábado el proceso de oposiciones para acceder al cuerpo docente en Baleares. De los 1.335 aspirantes admitidos, finalmente se han presentado 1.082, que optan a una de las 630 plazas convocadas este año por la Conselleria de Educación. El conseller del ramo, Antoni Vera, ha asistido al inicio de las pruebas y ha defendido el aumento de plazas ofertadas. "La voluntad es estabilizar el máximo posible el personal y reducir las cifras de interinos", ha señalado.

Vera también ha justificado el adelanto de las oposiciones al mes de mayo, una medida criticada por parte de los aspirantes y sindicatos. Según ha explicado, el objetivo es evitar el solapamiento de procesos durante el verano y adelantar la adjudicación de plazas de interinos y sustituciones antes del inicio del próximo curso escolar. El conseller ha reconocido además que el anuncio de las fechas generó controversia y ha pedido disculpas a quienes consideraron que el margen de preparación fue escaso.

En cuanto a la distribución territorial, los opositores se reparten en 788 en Mallorca, 58 en Menorca, 224 en Eivissa y 12 en Formentera. Las 630 plazas convocadas se distribuyen en 393 en Mallorca, 35 en Menorca, 184 en Eivissa y 18 en Formentera.

El proceso selectivo cuenta con 78 tribunales: 46 en Mallorca, 22 en Eivissa, 9 en Menorca y 1 en Formentera. Las pruebas se celebran este fin de semana en distintas sedes repartidas por las Islas. En Mallorca, los exámenes tienen lugar en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y en varios institutos y centros de formación; en Eivissa, en los IES Quartó del Rei y sa Serra; en Menorca, en el IES Pasqual Calbó; y en Formentera, en el CEIP Sant Ferran de ses Roques.

"Me ha ido bien"

Entre los opositores, la jornada ha estado marcada por los nervios y también por las críticas al calendario escogido. Miquel, uno de los aspirantes, salía satisfecho tras completar el primer examen. "Me ha ido bien, confío en aprobar", aseguraba antes de afrontar este domingo la parte práctica de las pruebas.

Sin embargo, considera que el principal problema no ha sido tanto adelantar las oposiciones, sino "avisar oficialmente con tan poca antelación". "Había gente que lo llevaba preparando desde hacía más tiempo y no le ha afectado, pero a otros sí", lamentaba.

Jessica, otra de las candidatas, compartía esa percepción. "Hasta febrero no se hizo oficial que las oposiciones serían en mayo y entonces empecé a estudiar", explicaba. Aunque reconoce que no ha sido de las más perjudicadas, considera que muchos aspirantes han perdido semanas importantes de preparación. "Si esto se avisa antes puedes reorganizarte, pero comunicarlo en febrero trastoca toda la programación", afirmaba.

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Pese a las críticas, ambos opositores coinciden en destacar el aumento de plazas y el menor número de presentados como factores que pueden beneficiar a quienes finalmente completen el proceso selectivo.