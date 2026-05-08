¿Seguirá lloviendo en Mallorca este fin de semana? La Aemet señala cuándo mejorará el tiempo

Mallorca encara otro fin de semana pendiente de la lluvia tras varios días de inestabilidad y avisos por tormentas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), todavía podrían registrarse precipitaciones durante el viernes y el sábado, aunque el domingo se presenta como la jornada más estable.

Para este viernes, la Aemet prevé en Mallorca intervalos nubosos con chubascos ocasionales, con probabilidad de que durante la madrugada sean localmente fuertes. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso, mientras que el viento soplará de componente este, flojo a moderado, girando a sur.

El sábado seguirá el tiempo inseguro en la isla. La previsión habla de cielo muy nuboso o cubierto, con chubascos acompañados de barro hasta la tarde. También se esperan brumas y polvo en suspensión, una combinación que puede dejar restos de barro en coches, terrazas, ventanas y mobiliario exterior.

Lluvia de barro

La clave de la previsión está en la evolución de la lluvia durante el fin de semana. Según la AEMET, los chubascos con barro del sábado se esperan hasta la tarde, mientras que el domingo ya no se prevén precipitaciones en Baleares.

Para la jornada dominical, Mallorca tendrá intervalos nubosos con predominio de nubes altas, además de brumas y algún banco de niebla matinal. Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero ascenso y el viento soplará de componente sur, flojo a moderado.

Así, el fin de semana comenzará todavía con riesgo de lluvia en Mallorca, especialmente entre el viernes y buena parte del sábado, pero la previsión oficial apunta a una mejora clara de cara al domingo.

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