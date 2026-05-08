El Índice de Presión Humana también bate récords en Baleares cuando no hay turistas

El Índice de Presión Humana (IPH) en Baleares ha batido un nuevo récord en febrero, con 1,32 millones de personas en el archipiélago, un 0,91% más que el segundo mes de 2025, según los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

Según los datos del Ibestat, el mayor nivel de presión humana de febrero de 2026 se registró el día 19 y supera en 11.861 personas al del año anterior.

El IPH mínimo, por su parte, fue de 1,26 millones de personas en el conjunto del archipiélago y experimentó un crecimiento interanual del 0,66%, es decir, de 8.286 personas.La media de febrero fue de 1,29 millones de personas, lo que representa una subida del 0,64% o, lo que es lo mismo, de 8.271 personas.

Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 13 de febrero, con 1,03 millones. En Menorca el día de más presión fue el 23 de febrero con 105.569 personas; en Ibiza el 18 de febrero con 170.948 personas y en Formentera el día 21 con 12.602 personas.

El Indice de presión humana (IPH) estima la carga demográfica real que soporta un territorio en un período determinado. Pretende complementar la información que se desprende de las cifras oficiales de población.

Precisamente, en febrero de 2026 La organización conservacionista Terraferidaalertó de que el Índice de Presión Humana (IPH) se ha disparado en Baleares "como nunca", de manera que en los meses de invierno de 2025 las islas ya contaban con más personas que en los días de máxima afluencia hace 29 años, en pleno agosto de 1997.

El IPH, que estima la carga demográfica real que soportan a diario las Islas Baleares, indica que en los meses de invierno de 2025, cuando la afluencia turística está en su punto más bajo, ya hay más personas que en los meses de verano de hace 25 años, destacó Terraferida sobre los datos del Instituto Balear de Estadística, Ibestat.

Puso como ejemplo que el IPH más alto de 2000, que ese año se alcanzó el 10 de agosto, fue de 1.538.375 personas, inferior al del 20 de abril de 2024 que alcanzó las 1.544.089.

La diferencia es aún más notable entre marzo de 2025, con 1.416.896 personas en las islas y el día de máxima afluencia de 1997, también el 10 de agosto, con un total de 1.419.316 personas. El día de mayor carga del 2025, que fue el 6 de agosto, la cifra se disparó hasta 2.062.787 personas.