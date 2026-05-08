Registran una agresión física a trabajadores del aeropuerto de Palma cada tres días

UGT denuncia que los trabajadores del sector aéreo del aeropuerto de Palma, especialmente aquellos que trabajan en el interior de las terminales, sufren agresiones verbales a diario y físicas cada dos o tres días. Para denunciar esta situación, miembros del sindicato, tal y como ya hicieron en febrero, han estado esta mañana repartiendo folletos en la terminal de salidas de Son Sant Joan para concienciar a los turistas y pedirles más respeto hacia los empleados del aeródromo. "Detrás de cada uniforme, hay una persona que se preocupa por ti. Por favor, trátanos con respeto y amabilidad. Nuestra obligación, tu seguridad", puede leerse en los impresos.

José Negreira, secretario del sector aéreo de FeSMC-UGT, ha estado esta mañana en el aeropuerto junto a más compañeros llevando a cabo esta acción sindical. Ha lamentado que la campaña celebrada en febrero "no sirvió para erradicar un problema que cada día crece" y ha denunciado que los empleados del sector aéreo de Mallorca "han vuelto a sufrir agresiones físicas y verbales prácticamente en cada embarque".

Entre las causas de que provocan agresividad entre los pasajeros, Negreira señala el cobro de las maletas en las puertas de embarque como uno de los principales motivos, aunque también reconoce que "casi que ya bajan de los autocares enfadados, es en el estado en el que llegan". "Si vienen así al aeropuerto, imagínate cuando luego les cobran más", explica el delegado sindical.

En relación al cobro extra por equipaje de mano que ejecutan muchas de las compañías cuando una maleta o bolsa supera el peso o las dimensiones estipuladas, Negreira señala que se trata de una "política de empresa" que lo único que provoca es "más competencia entre las mismas y más presión para los trabajadores", ya que las aerolíneas y empresas del sector, ha detallado, "cuentan ya con un cobro estimado de maleta por avión, por lo que la presión siempre acaba sobre el trabajador y no sobre la empresa".

Imagen de la concentración de UGT en Son Sant Joan. / MANU MIELNIEZUK

Además, cuando se produce una agresión más seria en las puertas de embarque, Negreria señala que en la mayoría de los casos el pasajero termina volando a su destino. "Antes podíamos decidir que, si era agresivo, volara o no. Pero después de la pandemia, eso se acabó por decisión de las empresas, de quienes seguimos esperando explicaciones", ha explicado.

A día de hoy, cuando sucede un caso de estas características, ha denunciado, el pasajero casi siempre termina cogiendo el avión, trasladándose el problema en muchos casos del personal del aeropuerto hacia el de la aeronave: "Antes avisabas al comandante y te decía que no volaba. Ahora lo comunicamos, pero las normas de las compañías dicen que hasta que no pegan, nada. Y claro, si hay denuncia hay retraso, y eso les afecta a ellos, por eso optan por que el pasajero se calme pero ya dentro del avión".

El personal agredido acaba la mayoría de veces en los tribunales, como es el caso de un trabajador que perdió varios dientes tras ser agredido por un turista: "Se recuperó, estuvo de baja, tuvo que pagarse el dentista y ahora será la justicia la que tendrá que hablar", ha señalado Negreira.

Exigen más implicación de Aena

Aena es la responsable del buen funcionamiento del aeropuerto de Palma. Según han explicado desde UGT, han trasladado esta problemática al gestor aeroportuario en varias ocasiones, recibiendo una respuesta en la que indicaban "los medios que había disponibles", los cuales el sindicato considera "insuficientes".

Negreria ha señalado que "quizás sería interesante ver Guardias Civiles por las terminales, ya que el personal de seguridad del aeropuerto también está ahí arriesgándose y no es lo mismo que te venga un policía, que impone más respeto al pasajero, que una persona de seguridad".

En la misma línea se ha pronunciado José Manuel Peces, secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de UGT, quien, además, ha puesto sobre la mesa la idea de que Aena se involucre en la solución de este problema a través de una campaña de concienciación. "Entendemos que no puede haber un compañero de seguridad privada en cada mostrador, pero evidentemente sí que puede haber una campaña de apoyo de Aena hacia los trabajadores", ha explicado.

Peces ha recordado que "los primeros usuarios del aeropuerto son los trabajadores" al tiempo que ha reclamado al gestor aeroportuario "una campaña con carteles, indicadores de que no se debe agredir ni verbalmente ni físicamente". "Es importante que se haga porque Aena no está colaborando en nada", ha sentenciado el sindicalista.