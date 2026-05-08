El PSIB pide al Consell toda la documentación del caso Bestard tras su comparecencia ante la Comisión de Transparencia: "Él mismo reconoció el uso privado de los coches oficiales"

El PSIB ha pedido al Consell de Mallorca toda la documentación del caso Bestard después de que el vicepresidente segundo y dirigente de Vox ofreciera el día de ayer una pobre comparecencia en la Comisión de Transparencia de la institución insular en la que debía haber aclarado si usó coches oficiales con fines personales. Los socialistas, además, exigen un pronunciamiento del presidente Llorenç Galmés sobre el asunto y le instan a cesar de forma inmediata a Bestard: "Su situación es insostenible después de que él mismo reconociera el uso privado de vehículos del Consell".

Las explicaciones que ofreció ayer Pedro Bestard fueron claramente insuficientes. Tanto el PSIB como Més per Mallorca lanzaron una serie de preguntas durante la Comisión al dirigente de Vox que éste evadió o directamente no respondió. Por ello, los socialistas también han registrado una batería de preguntas en el Consell a través de las cuales reclaman saber "todos los usos que se han hecho con los vehículos oficiales objeto de polémica, los informes de trayectos, registros de entrada y salida, facturas de combustible, kilometraje, órdenes de asignación y la agenda del vicepresidente durante el período investigado".

La portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, asegura que Bestard, más que ofrecer una explicación convincente sobre el uso de los vehículos, "se autoinculpó por utilizar los coches con fines personales que él intentaba justificar, pero que no son justificables ante la ciudadanía". A su juicio, el vicepresidente segundo del Consell no aclaró cuestiones especialmente graves del caso como "por qué los vehículos dormían en la puerta de su casa, si existe algún informe técnico que justifique el uso privado y de incógnito de estos vehículos, quien ordeno retirar la rotulación del Subaru por qué el Dacia circulaba sin ninguna identificación corporativa o si estos vehículos se han utilizado para actividades de Vox".

Los socialistas aseguran que las acciones de Bestard suponen un incumplimiento del Código Ético del Consell "y agravan la responsabilidad política de Galmés, al cual ya no le queda más remedio que cesar a Bestard". Según defienden, Galmés debe pronunciarse sobre si conocía y permitía este tipo de prácticas y actuar "inmediatamente": "Cada minuto que Bestard sigue de conseller electo y vicepresidente, crece el problema de Galmés porque demuestra una connivencia y complicidad con esta situación, que supone un incumplimiento del Código Ético que los mallorquines no podemos tolerar de ninguna manera".

"La ciudadanía de Mallorca merece un gobierno insular que actúe con rigor, transparencia y ejemplaridad, y no puede aceptar que un vicepresidente utilice vehículos públicos sin control, sin rotulación y por finalidades que no son propias de su cargo", sentencia el PSIB.

Cabe recordar que, a día de hoy, Bestard deberá entregar por escrito una relación de los trayectos que ha realizado durante los últimos meses y objeto de una investigación interna del Consell que determinará las sanciones a las que pueda enfrentarse en un futuro próximo el vicepresidente segundo.