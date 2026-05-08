PPresidentes contra residentes

El tren de Sóller tuvo que eliminar en 2017 el descuento a residentes tras la denuncia de un alemán, pero los criminales son los autores de pintadas contra los extranjeros que roban las casas a los mallorquines. En esta guerra, el PP no habla, según pretende, el idioma de la España imperial, sino de la Deutschland über Alles. En tres años, no ha sido capaz de limitar un solo coche extranjero en Mallorca, pero fantasea con interrumpir los aviones, emociona imaginar a la presidenta del Govern cruzada en la pista de Son Sant Joan para frenar la invasión.

Al mismo tiempo, el PP aumenta las plazas turísticas en Mallorca, a falta de saber cómo conciliará este engorde con la disminución de vuelos. La derecha se niega, además, a insinuar siquiera una restricción de las compras de casas a cargo de extranjeros, que los populares canarios han avalado ante Bruselas.

En una francachela de PPresidents, que demuestra lo barato que esta el cargo a excepción quizás de Vicent Marí, el ubicuo PP «estudiará fórmulas» para facilitar el transporte público. Es decir, demora ad calendas graecas (por ponerlo en el idioma que dominan los dirigentes de la derecha) las medidas para que los extranjeros no roben hasta los asientos en los autobuses, y monopolicen taxis que valen 350 mil euros de premio a sus titulares.

Los populares siempre hablan en futuro. Ningún partido promete tanto, pero siempre demoran la materialización de sus promesas al lapso suficiente para que hayan sido olvidadas. Tres años sin una sola medida, y van a ganar porque Mallorca cree todavía menos a Armengol, cuando se enfrentaba a los cruceros con un servil «los residentes tienen derechos».