Oposiciones docentes Baleares 2026: 1.335 aspirantes inician este sábado las pruebas para 630 plazas

Los profesores de Baleares se someterán este sábado al inicio de las oposiciones que tanta polémica han arrastrado por su adelanto a mayo. La Conselleria de Educación y Universidades inicia mañana las pruebas selectivas para el ingreso al cuerpo docente, que cuenta este año con un total de 1.335 aspirantes admitidos -de los 1.434 inscritos inicialmente-, y que acudirán a las diversas sedes repartidas por el archipiélago para competir por una de las 630 plazas ofertadas en esta convocatoria.

El grueso de las plazas se concentra en Mallorca, con 393 vacantes, seguida de Ibiza con 184, Menorca con 35 y Formentera con 18. En cuanto a la logística de los exámenes, cabe destacar que la administración ha constituido 78 tribunales evaluadores para atender a los candidatos. En Mallorca, las pruebas se diversifican en once sedes, incluyendo edificios de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y diversos institutos y centros de Formación Profesional -en el edificio Guillem Cifre de Colonya de la Universitat, en el IES Politècnic, en el IES Marratxí, en el IES Josep Sureda i Blanes, en la Escola Superior de Disseny de les Illes Balears, en la Escola Oficial d’Idiomes Andreu Crespí Plaza, en el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, en el CIFP Politècnic de Llevant, en el CIFP Juníper Serra, en el CIFP Francesc de Borja Moll y en el CIFP Pau Casesnoves -. Por su parte, Ibiza contará con dos centros, Menorca con uno y Formentera con el CEIP Sant Ferran de ses Roques.

Polémico cambio de calendario

La decisión de adelantar las oposiciones a mayo ha sido el eje central de la gestión del conseller Antoni Vera durante este curso. Según el departamento de Educación, el objetivo principal ha sido puramente logístico: finalizar los exámenes y las correcciones en junio para que el mes de julio se dedique íntegramente a la adjudicación de plazas y trámites de interinos. De este modo, la Conselleria pretende -en palabras de Vera- evitar los problemas de años anteriores, cuando la cobertura de vacantes se extendía hasta agosto y provocaba un aluvión de sustituciones de última hora en septiembre.

Desde el Govern se defiende que esta reestructuración permitirá que el curso escolar comience con las "plantillas blindadas" y que los docentes, especialmente los interinos que deben desplazarse de isla, "conozcan su destino con suficiente antelación para organizar su vida personal y vivienda". No obstante, para facilitar la formación de los tribunales en este nuevo escenario, la administración ha buscado elevar la participación voluntaria de los evaluadores al 75%, ofreciendo mejoras en las indemnizaciones económicas por su labor.

Malestar sindical

A pesar de los argumentos logísticos de la administración, la medida ha contado con un rechazo frontal de la mayoría de los sindicatos docentes. Organizaciones como STEI, ANPE, UGT y UOB han denunciado de forma reiterada la "improvisación" y la falta de consenso. Un sondeo del STEI situó el rechazo del profesorado al adelanto en un 70%, argumentando que mayo es un mes "de alta carga lectiva, cierres de evaluación y preparación de la EBAU [Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad]", lo que complica tanto el estudio de los aspirantes como el trabajo de los tribunales.

Por su parte, el sindicato UGT ha criticado la falta de concreción organizativa que ha reinado hasta las semanas previas, señalando que la incertidumbre sobre horarios y plazos de corrección dificultaría la conciliación familiar de los implicados. Mientras tanto, desde el sindicato SIAU han calificado de "comedia" el plante de otras centrales en la Mesa Sectorial, sosteniendo que la decisión estaba tomada de antemano y que el profesorado ha sido víctima de una escenificación política y sindical.

Distribución por cuerpos y retos de cobertura

La convocatoria actual ofrece 107 plazas más que el año anterior. Por niveles educativos, el cuerpo de Secundaria y Bachillerato lidera la oferta con 430 plazas, seguido por el cuerpo de maestros con 147. El resto se divide entre Formación Profesional, escuelas de idiomas y enseñanzas artísticas. Uno de los grandes retos del proceso será cubrir las plazas en las Pitiusas, zonas especialmente afectadas por la crisis de la vivienda y donde tradicionalmente han quedado vacantes sin asignar.

Con el inicio de los exámenes este fin de semana, se pone a prueba la capacidad del sistema educativo balear para gestionar un proceso de esta magnitud en pleno periodo lectivo. Los resultados de este cambio de calendario no solo se medirán en el éxito de los aspirantes, sino en el cumplimiento de la promesa de la Conselleria de lograr un inicio de curso escolar en septiembre libre de las tensiones administrativas de años pasados.