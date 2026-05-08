María José Aguiló, pasajera del avión accidentado en Palma: "Se ha producido un especie de aceleración y luego un frenazo, una parada súbita"

La vicepresidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, María José Aguiló, que formaba parte del pasaje del avión de Air Europa procedente de Madrid accidentado en Palma, ha narrado a Diario de Mallorca su experiencia durante el incidente:

"Ha sido súper rápido. Estábamos aterrizando y se ha producido un especie de aceleración y luego un frenazo, una parada súbita", ha relatado. "Nos hemos quedado atravesados en la pista. Luego, han venido los servicios de emergencia para remolcar el avión. Nos han colocado una escalerilla y nos han llevado a terminal en una jardinera", ha detallado. "El incidente ha durado unos 30 o 40 minutos y se ha gestionado muy bien. Nadie se ha hecho daño. La gente estaba tranquila, ha mantenido la calma y la tripulación ha actuado muy bien y ha dado una buena atención".

"Todo ha sido muy rápido. No hemos sido conscientes de las consecuencias que el incidente hubiera podido tener hasta después", ha valorado. "Cuando hemos bajado, personal de pistas del aeropuerto de Palma, nos ha comunicado que el avión había perdido una rueda. Y que el incidente tenía que ver con un pájaro que habría impactado en el tren de aterrizaje. Todo esto eran las primeras conjeturas que nos han transmitido. Habrá que ver", ha considerado.

Un avión de Air Europa procedente de Madrid ha sufrido este viernes un accidente, a las 20.30 horas, cuando iba a tomar tierra en el aeropuerto de Palma, quedando inclinado sobre la pista, sin que se hayan producido heridos. Al parecer la causa del accidente ha sido la pérdida de una rueda del tren de aterrizaje de la aeronave, incidente en el que ha tenido que ver el impacto de un pájaro, aunque este extremo todavía se está investigando.

Como consecuencia del accidente, la pista norte del aeropuerto de Palma ha quedado bloqueada, han informado los controladores aéreos. Y el resto del tráfico que iba a tomar tierra ha tenido que ser desviado, obligando al aeropuerto de Palma a operar momenténeamente con una sola pista. Seguidamente, siempre según el relato de los controladores, el avión ha sido remolcado a la terminal y el pasaje ha empezado a desembarcar. "Destacar la profesionalidad de la tripulación manteniendo la calma y atendiendo al pasaje en todo momento, así como los servicios de emergencia del aeropuerto", ha destacado los controladores.

Segun fuentes de Aena, la pista norte ha permanecido inoperativa durante 45 minutos después de que un avión se saliera ligeramente de su trayectoria sin llegar a salir de la zona pavimentada durante el aterrizaje. La aeronave ha sido retirada con apoyo de un push back (tractor) y posteriormente se han realizado las revisiones necesarias de pista.

No se han registrado daños personales ni materiales. La pista sur ha seguido operativa en todo momento. Durante estos 45 minutos, por razones de seguridad, cinco vuelos han tenido que ser desviados, tres a Ibiza y dos a Menorca. La pista norte ya está operativa de nuevo y se esta operando con normalidad.

El avión de Air Europa salió con retraso de Madrid. Tenía que despegar a las 17.00 horas, pero no despegó hasta las 19.00 horas. Entre el pasaje había una numerosa representación del sector hotelero de Mallorca, que había asistido al foro Hosteltur en la capital de España. Entre otros, se encontraba, Javier Vich y María José Aguiló, presidente y vicepresidenta de la Federación Hotelera de Mallorca; Encarnación Piñero; Rafa Ferragut de Banca March; y Miquel Rosselló, director general de Turismo del Govern.