Marga Prohens pide más control en las fronteras de Baleares ante el "drama migratorio"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que hay que aumentar la colaboración con la Unión Europea para reforzar las fronteras de Baleares frente al "drama migratorio". Así lo ha asegurado la presidenta este viernes durante un acto por el Día de Europa celebrado en el Museo Es Baluard, en conmemoración del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.

Durante su intervención, Prohens ha recordado que el Govern está aumentando su presencia en Bruselas para reforzar la colaboración y "defender la voluntad insular" en relación con varios temas, entre ellos la cuestión migratoria, el control del Mediterráneo y la insularidad. Así, ha recordado que su gobierno ya ha mantenido reuniones con cuatro comisarios europeos, entre ellos el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para tratar la cuestión en las Islas.

En este sentido, Prohens ha defendido el acercamiento a Bruselas para mejorar el tratamiento de los territorios insulares. "Si queremos que Europa tenga en cuenta a Baleares, las Islas tienen que estar presentes en Europa", ha reiterado.

Para ello, ha destacado iniciativas como la acogida de las Jornadas de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo en el ámbito del deporte, o el dictamen sobre el futuro del turismo sostenible, aprobado por el Comité Europeo de las Regiones y que, según la presidenta, ha situado a las Islas como un referente europeo en la transformación del modelo turístico.

Con esta estrategia, la presidenta sostiene que se podrá avanzar en cuestiones más allá de la migración, como en mejores condiciones para el sector pesquero y las necesidades económicas y sociales derivadas de la insularidad.

Además, ha defendido la cohesión europea en cuestiones como la Política Agraria Común (PAC) para mantener la economía e impulsar la competitividad de los sectores agrarios, ganaderos y pesqueros de la Unión.

"Desde Baleares seguiremos defendiendo nuestros intereses ante Europa, impulsando una comunidad más sensible ante las regiones, y defenderemos la Unión desde la libertad, la democracia y la dignidad del mundo", ha asegurado.

Resolución "inmediata" de la guerra en Irán

Durante su intervención, la presidenta ha enumerado los retos globales a los que se enfrenta la Unión Europea en la actualidad, como la guerra en Oriente Medio, y ha instado a su "resolución inmediata" y a la defensa del orden internacional.

"Vivimos en un momento internacional marcado por las incertidumbres de los conflictos bélicos, por las tensiones geopolíticas crecientes", ha asegurado.

De esta forma, Prohens ha transmitido su solidaridad y la voluntad de que vuelva la paz a la región, así como que se continúe trabajando en la resolución de otros conflictos que afectan al orden europeo, como la guerra en Ucrania.

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Así, ha reiterado la necesidad de defender la democracia liberal ante los "extremistas". "Tenemos la convicción de que las sociedades abiertas y democráticas son las mejores para acoger el esfuerzo del trabajo, la convivencia y las libertades". "Europa tiene que mantenerse firme frente a aquellos que cuestionan este valor desde dentro y desde fuera", ha concluido.