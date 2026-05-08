Los trabajadores del comercio balear van a ver aumentados sus salarios un 14% en cuatro años

Los cerca de 70.000 trabajadores del comercio balear van a ver como sus salarios se incrementan un 14% en un plazo de cuatro años, una vez cerrado el acuerdo para firmar un nuevo convenio colectivo por parte de las patronales AFEDECO, PIMECO, ASCOME y PIMEEF y los sindicatos UGT, CCOO y USO, según han confirmado fuentes de la negociación.

Las mejoras que se van a aplicar durante este periodo son de un 4,5% para el presente año, un 3,5% en 2027, y un 3% tanto en 2028 como en 2029. Además, se incorpora una cláusula de revisión que permitiría elevar hasta un punto más estas subidas en el caso de que la inflación para este periodo supere ese 14%.

Prevalencia del convenio balear

Un aspecto a destacar es que el acuerdo conseguido modifica también algunos puntos del articulado de este convenio para garantizar que va a prevalecer sobre el que se está negociando en el ámbito estatal por parte de la patronal ARTE, al considerarlas organizaciones de las islas que la implantación de este último daría ventaja a las grandes firmas comerciales que lo componen por contemplar unas condiciones peores para los trabajadores del sector. De este modo, lo que se quiere garantizar es que el pacto balear va a ser el que se aplique en las islas al menos hasta 2030.

Las grandes marcas quedan vinculadas al convenio balear durante cuatro años / G. Bosch

Las medidas acordadas incluyen una garantía de empleo, de forma que la duración de la contratación de fijos discontinuos dependerá de la necesidad de la empresa y será de al menos seis meses. Los periodos de inactividad de los fijos discontinuos computarán como días naturales a efectos de la extinción de la relación laboral, respetando así la jurisprudencia del Tribunal Superior de Baleares (TSJB) y el modelo del convenio colectivo de la hostelería de las islas.

Otras mejoras

La duración mínima de los contratos temporales se eleva de seis a nueve meses.

Los festivos que coincidan con los días de descanso semanal serán compensados, siguiendo la jurisprudencia del TSJB y del Tribunal Supremo.

Se ha acordado la inclusión en el convenio de los protocolos exigidos por la normativa vigente, como el LGTBI y el de actuación ante catástrofes climáticas adaptado al sector comercio

Además de garantizar la paz social durante cuatro años con este pacto, un punto al que se da especial relevancia es que al prevalecer el convenio balear frente al estatal durante el citado periodo, se garantiza que las grandes firmas comerciales como Inditex, Mango, Primark o H&M no van a disponer de una ventaja competitiva frente al comercio tradicional balear, dado que se evita durante esos cuatro años que en las islas se aplique el convenio estatal que está negociando la patronal ARTE.

Desde la representación empresarial se afirma que las mejoras en las retribuciones que se firman son asumibles para el sector.