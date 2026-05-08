La Guardia Civil rescata una pardela balear atrapada en un pozo de Cabrera
Se trata de una especie endémica que cría solo en las islas y que está en "peligro crítico" de extinción
Agentes de la Guardia Civil rescataron un ejemplar de pardela balear (Puffinus mauretanicus) que estaba atrapada en un pozo en el islote de na Foradada, en el Parque Nacional del archipiélago de Cabrera. Se trata de un ave endémica de Baleares y que está en "peligro crítico de extinción".
El hallazgo se produjo durante una patrulla rutinaria de vigilancia y protección del parque. Los agentes de la Guardia Civil, al realizar una inspección en el islote de na Foradada, descubrieron al ave atrapada en el interior de un pozo, de donde no podía salir por sus propios medios.
Tras un cuidadoso rescate para evitar daños al animal, los agentes comprobaron su estado de salud antes de proceder, siguiendo los protocolos habituales, para asegurar su supervivencia.
Importancia de la especie
La Guardia Civil destaca que el rescate de este ejemplar cobra una relevancia vital debido a la situación extrema de la especie, la pardela balear (conocida localmente como baldritja o virot) es la única ave marina endémica de España. Está catalogada como especie en "peligro crítico" de extinción. Es considerada el ave marina más amenazada de Europa y una de las más escasas del mundo. Cría únicamente en las Baleares, utilizando cuevas y grietas en los acantilados de islotes como los de Cabrera para anidar. Su supervivencia se ve amenazada por la depredación de especies introducidas (como ratas o gatos), la captura accidental en artes de pesca y la contaminación lumínica.
Compromiso con el Medio Ambiente
La Guardia Civil mantiene una presencia constante en el archipiélago de Cabrera. Además de sus funciones de seguridad ciudadana, desempeña una labor fundamental a través del Seprona y el Servicio Marítimo en la vigilancia, protección y conservación del ecosistema de este Parque Nacional, garantizando que este refugio de biodiversidad permanezca libre de infracciones.
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