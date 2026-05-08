El Govern llama a la "tranquilidad absoluta" ante el hantavirus y asegura que el riesgo en Baleares es "muy bajo"

El portavoz del Govern balear y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha lanzado este viernes un mensaje de "absoluta tranquilidad" a la ciudadanía ante la alerta sanitaria generada por los casos de hantavirus detectados y ha insistido en que el riesgo para Baleares es "muy bajo". Costa ha comparecido tras la reunión del Consell de Govern y ha asegurado que todos los expertos trasladan al Ejecutivo autonómico que la situación está "perfectamente controlada" y que no existe motivo para el alarmismo.

"Querríamos lanzar, como no puede ser de otra manera, un mensaje de absoluta tranquilidad a la ciudadanía de Baleares. El riesgo es muy bajo, pero evidentemente siempre estaremos alerta y vigilantes", ha señalado el portavoz del Govern. El vicepresidente autonómico ha insistido en varias ocasiones en que las valoraciones del Govern se sustentan en los informes y criterios técnicos de los especialistas sanitarios y no en apreciaciones políticas. "Todos los expertos nos dicen que esta es una situación perfectamente controlada y que no hay lugar para ningún tipo de alarmismo", ha afirmado.

Antoni Costa también ha subrayado que no existe constancia de que haya ciudadanos de Baleares entre los pasajeros del crucero afectado por los casos de hantavirus. Pese a ello, el Govern mantiene un seguimiento permanente de la situación a través de los servicios de Salud Pública. Costa ha explicado que las autoridades sanitarias baleares están en contacto diario con Sanidad Exterior para conocer la evolución del caso y los protocolos que puedan definirse en función de la situación epidemiológica.

En este sentido, ha asegurado que Baleares está preparada para actuar si fuera necesario adoptar algún tipo de medida preventiva en las islas, aunque ha remarcado que actualmente no existe ninguna previsión en ese sentido debido al bajo nivel de riesgo detectado. "Estamos y estaremos preparados para, si fuese necesario, tomar medidas en Baleares. Pero reitero que no hay ninguna previsión de adoptar ninguna medida porque el riesgo es muy bajo", ha señalado Costa.

El Govern recuerda el simulacro en Palma

Durante su comparecencia, el portavoz del Govern también ha querido poner en valor los protocolos de respuesta sanitaria y la capacidad de coordinación de las administraciones ante posibles crisis internacionales de salud pública. Costa ha recordado que hace apenas tres semanas se realizó en el puerto de Palma un simulacro de crisis sanitaria internacional en el que participaron distintos organismos y cuerpos competentes.

"Estamos entrenados, estamos en alerta y estamos preparados", ha afirmado el vicepresidente autonómico, quien ha insistido nuevamente en trasladar un mensaje de calma a la población balear. El Govern considera que la situación está bajo control y mantiene la vigilancia epidemiológica activa mientras continúa el seguimiento coordinado con las autoridades sanitarias estatales.