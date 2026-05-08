La estudiante Laura Vadell gana el concurso de oratoria que organiza el despacho Buades Legal

Esta mañana se ha celebrado la novena edición del concurso de oratoria jurídica que organiza el despacho de abogados Buades Legal, junto a la facultad de Derecho de la UIB. Se trata de la novena edición de dicho concurso, lo que lo consolida como uno de los más destacados del calendario académico de la universidad balear.

El acto ha tenido lugar en la sala de vistas de la facultad de derecho y ha reunido a alumnos, profesores y profesionales del ámbito jurídico. El objetivo era valorar la capacidad de los alumnos de argumentar y comunicar con rigor.

Este año los finalistas han sido Adrián Ebulabate y Laura Vadell. Ambos son estudiantes de derecho y han protagonizado una final muy disputada, lo que ha dificultado la labor de los miembros del jurado. Finalmente, se ha elegido a Laura Vadell como mejor oradora jurídica de la UIB. Ha conseguido un premio económico de 900 euros. También Adrián Ebulabate, al llegar a la final del concurso, ha recibido un premio económico de 400 euros. No ha sido el único premio que se ha llevado este alumno. Ha sido el ganador del premio especial “DerechoUIB”, que valoran los propios alumnos a través del aula digital de la facultad entre los cinco vídeos finalistas. Este premio se paga con 200 euros.

La fase inicial del concurso se desarrolló entre los días 13 de marzo a 20 de abril. Durante estas fechas los participantes compartieron en las redes sociales sus vídeos con alegatos jurídicos o relatos de ficción de temática legal.

El jurado ha valorado la calidad del debate jurídico / ,

Posteriormente el jurado seleccionó los cinco mejores trabajos, que fueron sometidos a votación por parte de los alumnos. El pasado 4 de mayo fue cuando se dieron a conocer los nombres de los finalistas, que son los que han competido en la jornada de hoy para demostrar sus dotes de oratoria. Este año el tema que se ha elegido es un debate de máxima actualidad. Se ha analizado la normativa de legalización extraordinaria de inmuebles en fincas rústicas. Tras el sorteo inicial cada participante ha defendido una postura, es decir, tanto a favor, como en contra de esta normativa. Los alumnos han dispuesto de tres minutos para la exposición inicial y de un minuto adicional para la réplica y conclusión. Este formato de tiempo ha permitido medir tanto la capacidad para argumentar, como la agilidad a la hora de confrontar las diferentes ideas.

El jurado que se ha encargado de valorarlas intervenciones lo formaban la decana Aina Salom y el vicedecano Felip Alba, en representación de la facultad de Derecho de la UIB, junto con Miguel Reus y Marta Rossell, en representación de la firma Buades Legal. También ha intervenido en el jurado la periodista Maitane Moreno. Se ha valorado aspectos tan importantes como la claridad expositiva, la solidez jurídica y la capacidad de persuasión. Finalmente se ha emitido su veredicto definitivo.

Noticias relacionadas

Con esta novena edición del concurso de oratorio, tanto el bufete Buades Legal, como la facultad de Derecho, reafirman su apuesta por fomentar las habilidades esenciales en el ejercicio de la abogacía, como son la oratoria, el pensamiento crítico y la defensa argumentada de ideas en el ámbito jurídico.