Costa celebra el acuerdo del convenio del comercio con una subida salarial del 14%: "Es una muy buena noticia"

El portavoz del Govern balear y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha celebrado este viernes el acuerdo alcanzado entre patronales y sindicatos para renovar el convenio colectivo del sector del comercio, que contempla una subida salarial del 14%. El vicepresidente autonómico ha valorado de forma positiva el entendimiento entre las partes y ha reivindicado el papel del diálogo social en la negociación de las condiciones laborales.

"Cualquier acuerdo que se celebre entre patronales y sindicatos para nosotros es una muy buena noticia. Para eso están patronales y sindicatos, para llegar a acuerdos y, en consecuencia, enhorabuena en este sentido", ha afirmado Costa tras la reunión del Consell de Govern.

El portavoz del Ejecutivo balear ha insistido en que el Govern valora especialmente todos aquellos acuerdos laborales que se alcanzan mediante negociación colectiva y consenso entre las organizaciones empresariales y sindicales. En este sentido, ha remarcado que el pacto alcanzado en el sector del comercio representa un ejemplo de entendimiento entre las partes sociales. "Para eso están", ha reiterado Costa al ser preguntado por el convenio firmado en el sector comercial.

El vicepresidente autonómico también ha defendido que cualquier mejora salarial pactada entre sindicatos y patronales supone una noticia positiva tanto para los trabajadores como para la actividad económica en general. "Cualquier subida salarial que se produzca pactada entre patronales y sindicatos para nosotros es una muy buena noticia", ha señalado.

Costa ha vinculado además este acuerdo con la importancia del diálogo social en Baleares y con la capacidad de los agentes económicos y sociales para alcanzar consensos en cuestiones sensibles como los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores. El portavoz del Govern ha subrayado que tanto los empleados como las empresas merecen beneficiarse de acuerdos alcanzados desde la negociación y el entendimiento entre las partes. "Los trabajadores y también las empresas merecen beneficiarse de estos acuerdos y de sus libertades", ha afirmado.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que el acuerdo alcanzado en el convenio del comercio contribuye a reforzar la estabilidad de las relaciones laborales en Baleares y valoran especialmente que la subida salarial haya sido fruto del consenso entre sindicatos y patronales del sector. "Por tanto, seguro que es evidentemente muy positivo", ha concluido Costa.