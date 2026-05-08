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CESAG: un centro universitario cercano, práctico y ávido de nuevos retos

La institución, adscrita a la Universidad Pontificia Comillas, ofrece atención personalizada, conexión laboral, servicios técnicos y una agenda abierta a la vida cultural y profesional de la isla

El CESAG es un centro con larga trayectoria, adaptado a lo que la sociedad demanda.

El CESAG es un centro con larga trayectoria, adaptado a lo que la sociedad demanda. / CESAG

Carlos Ginard

El CESAG (Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez), continúa creciendo sin perder identidad. Con una tradición educativa que se remonta a 1872 y convertido en centro universitario en 1974, ha consolidado en Mallorca un modelo basado en la atención cercana al alumnado, la formación práctica y una oferta académica que ha ido evolucionando al ritmo de las necesidades sociales.

Un proyecto presente

El proyecto del CESAG aprovecha su larga trayectoria para responder a los cambios de la universidad actual. La nueva directora del centro, María Elena Valiente, resume este recorrido: “No somos ninguna promesa. Ya estamos aquí, ya funcionamos y se ven los resultados”.

El centro, adscrito a la Universidad Pontificia Comillas, ofrece actualmente siete grados y dos dobles grados, además de titulaciones complementarias. Su propuesta mantiene una fuerte raíz en el ámbito educativo, con los grados de Educación Infantil, Educación Primaria y el doble grado, pero también ha crecido en áreas como Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y, más recientemente, Enfermería.

Uno de los rasgos diferenciales del centro es la atención personalizada. El tamaño de los grupos y la figura del tutor permiten un seguimiento más próximo del estudiante durante toda la etapa universitaria. Aquí el alumno no es un número.

Del aula al mundo laboral

La cercanía también se manifiesta en términos de empleabilidad. El CESAG mantiene una relación directa con centros educativos,medios de comunicación, entidades deportivas, espacios sanitarios y otras entidades y empresas, lo que facilita las prácticas y la inserción laboral. Además, el centro cuenta con servicios como orientación laboral, movilidad internacional, atención al alumnado y apoyo psicopedagógico, integrados en su red de servicios universitarios.

La inserción laboral, uno de los puntos fuertes del CESAG.

La inserción laboral, uno de los puntos fuertes del CESAG. / CESAG

Equipamiento en Comunicación

En el área de Comunicación, la formación práctica tiene un peso especial. El CESAG dispone de un plató multicámara con prompter de informativos y sistema de playout, además de un estudio profesional de radio para realizar prácticas. Ambos espacios están equipados para realizar emisiones en streaming, una herramienta cada vez más vinculada al trabajo real en medios, producción audiovisual y comunicación digital.

Los alumnos tienen a su disposición un plató multicámara con prompter, y un estudio profesional de radio, ambos equipados para emisiones streaming.

Los alumnos tienen a su disposición un plató multicámara con prompter, y un estudio profesional de radio, ambos equipados para emisiones streaming. / CESAG

En movimiento

El centro también refuerza su perfil en el ámbito del deporte y la salud. Los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se cursan en instalaciones propias, como el polideportivo, el laboratorio CAFYD y una sala Training, además de espacios externos como Son Moix, el Centro de Tecnificación de las Islas Baleares, la Federación Balear de Vela, Es Cau, MQC o Pins Pádel. Por supuesto, merece especial mención la puesta en marcha del Instituto de Salud y Deporte, Isyde, una iniciativa que refuerza el eje de salud, deporte e investigación.

La rama deportiva cumple diez años en el centro.

La rama deportiva cumple diez años en el centro. / CESAG

Un campus abierto a actos, ponencias y vida cultural

El CESAG también funciona como espacio de encuentro. Su Salón de Actos, con capacidad para más de 200 personas, se habilita para conferencias y actos públicos. La agenda del centro incluye actividades académicas, culturales y profesionales. Programas como #MásCESAG plantean sesiones de cinefórum, debates y coloquios para fomentar la reflexión, el análisis audiovisual y la expresión oral; y ya se han adquirido el estatus de tradiciones la gala de los Oscars CESAG y las iniciativas solidarias con torneos deportivos.

El CESAG organiza numerosos enceuntros y ponencias, tanto en su salón de actos como en otros espacios del campus.

El CESAG organiza numerosos enceuntros y ponencias, tanto en su salón de actos como en otros espacios del campus. / CESAG

Creciendo al ritmo de las necesidades sociales

Mirando al futuro, el centro prioriza la especialización, los posgrados, las microcredenciales, la internacionalización y el uso de nuevas herramientas tecnológicas. Entre sus líneas de crecimiento figuran la inteligencia artificial, la atención a las necesidades educativas especiales, el turismo responsable y el conocimiento del contexto de la isla.

Con raíces profundas, nuevas titulaciones y una vida universitaria que va más allá del aula, el CESAG es un centro que no busca cambiar por cambiar, sino reforzar lo que ya funciona y seguir creciendo de forma natural.

Mapa de la ubicación del CESAG.

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