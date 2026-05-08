La Armada y fuerzas de la OTAN culminan en Mallorca un ejercicio de guerra antiminas con una jornada de puertas abiertas el sábado en Portopí

El ejercicio multinacional avanzado de guerra de antiminas ESP MINEX-26, que comenzó, que comenzó el pasado 27 de abril en aguas de Murcia, Alicante y Baleares, ha culminado hoy en aguas de Mallorca, concentrando después todas sus unidades en la base naval militar de Portopí, donde han atracado y el sábado celebrarán una jornada de puertas abiertas.

En el operativo militar han participado once buques, un helicóptero H135, efectivos de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas (UBMCM), el Centro de Datos de Guerra de Minas y diversos vehículos autónomos no tripulados. En total, el ejercicio ha reunido a más de 500 militares procedentes de España, Estados Unidos, Grecia, Italia y Turquía.

La fuerza naval multinacional está integrada por unidades de la Armada Española, la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas de la OTAN en el Mediterráneo (SNMCMG-2) y la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR). La coordinación del ejercicio ha recaído en el Comandante de la Fuerza de Medidas Contraminas de la Armada, que dirige las operaciones desde el BAM “Relámpago”.

Como parte de las maniobras, el submarino Galerna ha colaborado en operaciones previas de minado utilizando minas simuladas, incluidas algunas biodegradables, que no representan riesgo alguno para las personas ni para el medio ambiente. Una vez concluidos los ejercicios, todas las minas han sido recuperadas y los equipos de buceo han aprovechado las inmersiones para retirar residuos y plásticos del fondo marino, en una actuación que subraya el compromiso medioambiental de la Armada. Las unidades desplegadas cuentan con avanzados sistemas de detección submarina, buceadores especializados en neutralización de minas y vehículos autónomos submarinos que complementan la capacidad operativa de los cazaminas.

Los buques permanecerán atracados en Palma hasta el 10 de mayo. El sábado 9, en la base naval de Portopí, está previsto que celebre una jornada de puertas abiertas para el público, con visitas al buque insignia “Relámpago” y a varios cazaminas de la agrupación, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

La Fuerza de Medidas Contraminas de la Armada conmemora además este año su 80 aniversario. La fecha de referencia de su creación es el 25 de abril de 1946, cuando la Armada recibió el “Bidasoa”, el primer dragaminas construido en España específicamente para este cometido.

Una imagen de los ejercicios militares de la Armada y la OTAN que han culminado en Mallorca / Armada Española

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La plataforma cívica Mallorca per la Pau ha expresado su rechazo a la presencia de once buques de la OTAN y de la Armada española que han participado estos días en maniobras de guerra submarina en aguas próximas a Mallorca.

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Según ha denunciado la entidad, el despliegue incluye también medios aéreos y sistemas no tripulados, en una operación de gran escala en el Mediterráneo en la que participan países como España, Grecia, Italia, Turquía y Estados Unidos. La plataforma considera que este tipo de ejercicios militares se producen en un contexto internacional de creciente tensión y conflictos armados, lo que refuerza la necesidad de apostar por políticas de desmilitarización en la región. Mallorca per la Pau defiende la preservación del Mediterráneo como un espacio de paz, cooperación y protección de la vida, y reclama una "mar libre de entrenamientos militares, ejercicios bélicos y presencia nuclear".