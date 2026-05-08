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Accidente en el aeropuerto de Palma: Un avión de Air Europa sale de su trayectoria al aterrizar y queda atravesado en la pista norte

El incidente, que todavía se está investigando y no ha causado heridos, habría sido provocado por el impacto de un ave en el tren de aterrizaje durante la maniobra de aproximación

Entre el pasaje se encontraban numerosos representantes del sector turístico que regresaban a Palma tras haber asistido al Foro Hosteltur

Imagen del avión de Air Europa accidentado con dos vehículos de bomberos que han acudido tras el incidente

Imagen del avión de Air Europa accidentado con dos vehículos de bomberos que han acudido tras el incidente / DM

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

Un avión de Air Europa procedente de Madrid ha sufrido este viernes un accidente, a las 20.30 horas, cuando iba a tomar tierra en el aeropuerto de Palma, quedando inclinado sobre la pista, sin que se hayan producido heridos. Al parecer la causa del accidente ha sido la pérdida de una rueda del tren de aterrizaje de la aeronave, lo que lo ha desviado de su trayectoria, incidente en el que ha tenido que ver el impacto de un pájaro, aunque estos extremos todavía no están confirmados y se está investigando.

Como consecuencia del accidente, la pista norte del aeropuerto de Palma ha quedado bloqueada, han informado los controladores aéreos. Y el resto del tráfico que iba a tomar tierra ha tenido que ser desviado, obligando al aeropuerto de Palma a operar momenténeamente con una sola pista. Seguidamente, siempre según el relato de los controladores, el avión ha sido remolcado a la terminal y el pasaje ha empezado a desembarcar. "Destacar la profesionalidad de la tripulación manteniendo la calma y atendiendo al pasaje en todo momento, así como los servicios de emergencia del aeropuerto", ha destacado los controladores.

Segun fuentes de Aena, la pista norte ha permanecido inoperativa durante 45 minutos después de que un avión se saliera ligeramente de su trayectoria sin llegar a salir de la zona pavimentada durante el aterrizaje. La aeronave ha sido retirada con apoyo de un push back (tractor) y posteriormente se han realizado las revisiones necesarias de pista.

No se han registrado daños personales ni materiales. La pista sur ha seguido operativa en todo momento. Durante estos 45 minutos, por razones de seguridad, cinco vuelos han tenido que ser desviados, tres a Ibiza y dos a Menorca. La pista norte ya está operativa de nuevo y se esta operando con normalidad.

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El avión de Air Europa salió con retraso de Madrid. Tenía que despegar a las 17.00 horas, pero no despegó hasta las 19.00 horas. Entre el pasaje había una numerosa representación del sector hotelero de Mallorca, que había asistido al foro Hosteltur en la capital de España. Entre otros, se encontraba, Javier Vich y María José Aguiló, presidente y vicepresidenta de la Federación Hotelera de Mallorca; Encarnación Piñero; Rafa Ferragut de Banca March; y Miquel Rosselló, director general de Turismo del Govern.

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