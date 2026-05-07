Seguimiento desigual en la educación 0-3 en Baleares: los centros públicos lideran el paro frente a la gestión privada

La jornada de huelga estatal en el ciclo de educación infantil de 0 a 3 años ha registrado este jueves un seguimiento dispar en Baleares. Según los balances ofrecidos al mediodía por el sindicato STEI, la participación de las trabajadoras ha estado fuertemente condicionada por el modelo de gestión, mostrando una movilización mucho más robusta en el ámbito público que en el sector estrictamente privado o concertado.

La heterogeneidad en la gestión de las escoletes ha marcado el ritmo de una protesta que reclama la dignificación salarial y un convenio autonómico propio. En los centros de titularidad pública, incluyendo aquellos cuya gestión está externalizada a empresas privadas, el sindicato estima una participación que se sitúa en torno al 70%. Por el contrario, en los centros de gestión privada o concertada, el impacto del paro ha sido menor, haciendo que la media general del seguimiento por parte de todas las tipologías de centros está siendo entre el 40% y el 50%.

Apoyo político

El conflicto laboral ha encontrado un firme respaldo en la oposición, formaciones como Més per Palma han calificado este jueves las reivindicaciones del colectivo como "justas, urgentes e imprescindibles". Desde la formación ecosoberanista han denunciado la "precarización" que sufren las educadoras, advirtiendo que "hace demasiado tiempo que sostienen el sistema ellas solas, con ratios excesivas, desigualdades salariales y falta de recursos".

La regidora ecosoberanista en el Ayuntamiento de Palma Kika Coll ha puesto el foco en la gestión municipal, criticando que en el año 2025 el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles dejara dos millones de euros de su presupuesto sin ejecutar. "Es inadmisible que mientras las trabajadoras reclaman recursos básicos y condiciones dignas, el PP deje dinero sin gastar", ha señalado la regidora, subrayando que esta falta de inversión deteriora un servicio que es "clave para el desarrollo de los niños".

Servicios mínimos "abusivos"

A nivel estatal, la huelga ha sido calificada de "masiva" e "histórica" por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). No obstante, la secretaria general de FECCOO, Teresa Esperabé, ha cargado contra los servicios mínimos fijados por las administraciones, tildándolos de "abusivos". Según el sindicato, la elevada exigencia de servicios mínimos demuestra que estas profesionales son "esenciales" para el sistema y la conciliación, una importancia que, denuncian, no se ve reflejada en sus salarios ni en sus condiciones de trabajo.

En Baleares, la Conselleria de Educación acordó la presencia obligatoria de la dirección y un educador por cada tres unidades. Este diseño ha permitido que algunos centros operen bajo mínimos, aunque desde el STEI, Sandra Serra ha destacado la solidaridad de las familias. "Es de agradecer esta implicación por parte de las madres y padres, que no han traído a los niños y han hecho posible que las escoletes en servicios mínimos hayan tenido un funcionamiento correcto", ha explicado.

Es de agradecer esta implicación por parte de las madres y padres, que no han traído a los niños y han hecho posible que las escoletes en servicios mínimos hayan tenido un funcionamiento correcto Sandra Serra — STEI

Un conflicto nacional

Las reivindicaciones no solo se centran en los salarios, sino también en la reducción de las ratios europeas y el reconocimiento profesional de una etapa que consideran "invisibilizada e infravalorada". Mientras los sindicatos exigen al Ministerio de Educación y a las patronales sentarse a negociar para "corregir un escenario que ha llegado a sus límites", la administración central ha recordado a las comunidades autónomas que tienen competencia para bajar las ratios en sus centros.

La jornada de protesta culminará esta tarde con movilizaciones en las principales ciudades del país. En Palma, la cita es a las 18.00 horas en la plaza de España, donde el sector espera visibilizar la "situación insostenible de una plantilla mayoritariamente femenina que lucha por un convenio autonómico que ponga fin a la disparidad retributiva y a la precariedad laboral".