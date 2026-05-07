Repatrían a Argelia a cinco menores migrantes no acompañados que estaban tutelados en Ibiza

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, anuncia que cinco menores migrantes no acompañados que se encontraban bajo la tutela del Consell de Ibiza han sido repatriados a Areglia. Lo ha dicho durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes de Baleares, que ha tenido lugar la mañana de este jueves en el faro de La Mola, en Formentera.

"Aunque nos decían lo contrario, la repatriación ha sido posible en Ibiza en las últimas semanas", ha señalado la presidenta. Aunque Prohens no ha detallado cuántos menores han sido repatriados, fuentes del Ejecutivo autonómico han confirmado a Europa Press que son cinco.

Todos ellos, según ha asegurado la ejecutiva, mantienen un contacto directo con sus famílias. De hecho, ha afirmado que, "si hay voluntad, devolver a los menores no es solo posible, sino que también es positivo".

Estos cinco migrantes forman parte de los siete menores que a finales del año pasado llegaron a las Pitiusas a bordo de una embarcación supuestamente robada, cuyo caso cobró notoriedad, pues retransmitieron la travaesía por redes sociales. De los restantes, según han confirmado fuentes del Consell de Ibiza, uno ya es mayor de edad, lo que imposibilita su reaptriación; y otro se encuentra actualmente en Francia a cargo de un familiar suyo.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha explicado que la petición de reaptriar a los menores vino del propio Gobierno argelino y ha sido aceptado por el español. De hecho, no solamente exigen la repatraiación de estos menores, sino hacer lo mismo con "los 70 menores que tenemos bajo tutela que también son argelinos", porque no son jóvenes desamparados, sino que "están en contacto con sus familiares". "Donde mejor cuidados pueden estar no es en un centro de menores, sino con sus familias", ha señalado.

Del mismo modo, Marí opina que "es un abuso del sistema que las administraciones insulares tengan que hacerse cargo de estos menores". Asimismo, afirma que "degrada el servicio que reciben los menores que realmente necesitan la tutela". Finalmente, el presidente ha sentenciado que "seguiremos insistiendo para que los gobiernos argelino y español sigan colaborando para que el resto de los migrantes que tenemos bajo tutela vuelvan a Argelia".

Acelerar las repatriaciones

Acelerar la repatriación de menores extranjeros no acompañados es una de las cuestiones que Prohens reclamó hace dos semanas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una reunión que mantuvieron en Palma. Sin embargo, la ministra se había ceñido al derecho internacional que pone por delante la defensa del interés del menor, atribuyendo esta petición a supuestos acuerdos con la extrema derecha.

Por otra parte, Prohens ha enmarcado el anuncio de este jueves en el aumento del 33% de la llegada de migrantes en patera registrado en lo que va de año en Baleares, donde han llegado cerca de 1.500 personas. Además, ha alertado de la presión que esta situación que genera sobre los ayuntamientos y los consells. De hecho, ha asegurado que las instituciones insulares tutelan más de 700.

Finalmente, Prohens ha valorado positivamente que Rigo dijera que "no tiene sentido" derivar a menores de otras comunidades autónomas a Baleares dada la situación de sobreocupación de los centros de protección de menores, algo que han logrado "tras más de dos años de denuncia política".