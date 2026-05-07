Las patronales del comercio reciben la garantía del Govern de que se respetará el Plan de Equipamientos Comerciales de Mallorca

Las patronales del comercio han recibido la garantía por parte del Govern de que se respetará el Plan de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMA). Así lo expresan desde Afedeco y Pimeco, que ayer se reunieron con el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y con el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en un encuentro que surgió a raíz de la polémica por las enmiendas de los populares y Vox en relación con las grandes superficies y la evaluación de impacto ambiental en el decreto de proyectos estratégicos.

En este sentido, las patronales recibieron la garantía de que se cumplirá con el PECMA, uno de los principales instrumentos de ordenación de las grandes superficies comerciales y uno de los puntos que había generado mayor preocupación en el sector.

El secretario general de Afedeco, Antonio Vilella, asegura que el conseller fue "muy claro" durante el encuentro al subrayar que la intención del Govern pasa por simplificar procedimientos administrativos. Asimismo, Vilella detalla que, según el Ejecutivo, el plan que regula los impactos ambientales de este tipo de proyectos "no se modificará en absoluto" y se seguirá aplicando con normalidad.

"Evitar duplicidades"

Desde el Govern también defendieron que los grandes proyectos comerciales ya están sujetos al planeamiento urbanístico municipal, que determina los usos permitidos en cada zona y exige los correspondientes informes ambientales. Bajo este argumento, la reforma que se plantea busca "evitar duplicidades" en los trámites, sin contradecir la normativa ambiental existente ni rebajar los controles.

Pese a las explicaciones, las patronales mantienen una posición de prudencia. Vilella reconoce que el sector llegaba a la reunión con preocupación por el posible impacto de los cambios, tanto en materia medioambiental como en el equilibrio del comercio. "No te digo que aceptemos sin más estos argumentos", señala, al tiempo que explica que ahora estudiarán la propuesta con detalle técnico junto a especialistas para valorar sus posibles efectos reales.

Puerta abierta a modificaciones

Con todo, las patronales del comercio valoran positivamente la actitud del Govern, especialmente por abrir la puerta a introducir ajustes y escuchar las propuestas del sector. "Teníamos el temor de que fuera dicho y hecho, sin posibilidad de plantear modificaciones, y no ha sido así", explica el secretario general de Afedeco.

Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión la próxima semana para seguir trabajando sobre la propuesta y evaluar con mayor profundidad sus implicaciones. El objetivo, según trasladan, es encontrar un equilibrio que permita agilizar los procesos sin poner en riesgo las garantías ambientales ni perjudicar al pequeño comercio de Baleares.

Polémica por las enmiendas

Cabe señalar que las patronales habían expresado su "frontal rechazo" a las enmiendas presentadas por PP y Vox y actualmente en tramitación en el Parlament "por considerar que, bajo la apariencia de agilización administrativa, debilitan de forma directa el Plan de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMA) y el sistema de garantías que ordena el desarrollo comercial en Baleares.

Tal y como había venido informando este diario, las enmiendas de ambos partidos buscan evitar la evaluación de impacto ambiental en aquellos nuevos comercios de más de 400 metros cuadrados no previstos en el planeamiento municipal, y permitir que las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) puedan agilizar la tramitación de los proyectos vinculados a las grandes superficies. No obstante, desde el Ejecutivo han dado la garantía de que se respetará el PECMA.