El Parlament reclama al Govern la puesta en marcha de la oficina de accesibilidad de Baleares

La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha exigido al Govern poner en marcha la Oficina de Accesibilidad de Baleares, con el objetivo de facilitar información, asesoramiento y orientación especializada a la ciudadanía, a las administraciones y a los agentes sociales.

Así se ha aprobado en el marco de una preposición no de ley del PSIB defendida por el diputado Omar Lamin, que ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos presentes en la comisión menos una abstención de Vox, según ha informado la Cámara balear.

Con esta iniciativa, el Parlament también solicita al Govern que dote esta oficina de los recursos humanos, técnicos y presupostarios necesarios, y que asegure la accesibilidad plena y el trabajo coordinado con ayuntamientos, consells y entidades sociales.

Promoción de la maternidad

La Comisión de Asuntos Sociales ha debatido una proposición de Vox sobre la promoción de la maternidad, que deberá votarse de nuevo en un pleno debido a un empate con siete votos del PP y el propio Vox, y siete en contra de MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, PSIB y el diputado Agustín Buades.

La propuesta, defendida por la diputada Manuela Cañadas, ha solicitado al Govern campañas institucionales permanentes de apoyo a la maternidad y a la mujer embarazada, así como un refuerzo de los programas de apoyo psicológico, social y sanitario para mujeres embarazadas. Asimismo, instaba al Ejecutivo a establecer una línea de colaboración con entidades que desarrollen actividades de acompañamiento, asistencia y apoyo integral a embarazadas, y a reconocer públicamente el valor social de la maternidad.

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Por último, con 13 votos en contra y uno a favor de Vox, la Comisión ha rechazado pedir al Govern que garantice la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, prestaciones o programas públicos destinados al refuerzo de la familia, fomento de la natalidad y conciliación.