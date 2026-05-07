ONG y científicos piden a Pesca la protección como reserva marina del litoral de Tramuntana en Mallorca

Un grupo de organizaciones ecologistas y de científicos han pedido este jueves a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que aplique medidas para salvaguardar los espacios marinos protegidos y declare reserva marina de interés pesquero el área del litoral de la Tramuntana, en Mallorca. Los ambientalistas y científicos dedicados a la conservación marina han participado en una reunión en la que han reclamado a Pesca "medidas para garantizar la protección efectiva de los espacios marinos protegidos y beneficiar así al sector pesquero", según un comunicado difundido por las ONG.

También han solicitado la financiación y las acutaciones de gestión pesquera necesarias para la conservación de los espacios marinos protegidos, además de la creación de reservas marinas de interés pesquero pendientes. Entre los participantes figuran las organizaciones Oceana, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Fundación Marilles, Greenpeace, Oceana y WWF, según el comunicado.

También han participado Ángel Antonio Luque del Villar (Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio global, Universidad Autónoma de Madrid (CIBC-UAM), Diego Kersting (Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (IATS-CSIC), José Templado (Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y Alfonso Ramos (Universidad de Alicante).

"La adopción de planes de gestión en muchas de estas áreas continúa acumulando retrasos que ya han vulnerado los plazos legales y que impiden el cumplimiento de los objetivos ambientales comprometidos por España", según el comunicado. En concreto, las ONG han hablado de la aprobación de "planes de gestión para áreas de la Red Natura 2000 marina, incluyendo el trabajo desarrollado en el marco del proyecto Life Intemares, con diez planes de gestión pendientes de aprobación antes de que finalice el proyecto el próximo mes de julio".

"Los participantes han reconocido el éxito de las reservas marinas de interés pesquero y han trasladado la necesidad de consolidar la gestión de la red existente y de avanzar con mayor agilidad en la declaración de nuevas reservas", según la misma fuente. Al respecto, las organizaciones han defendido la declaración de Reservas Marinas de Interés Pesquero pendientes, como es el caso de la Tramuntana (Mallorca) o Teno y Anaga (Tenerife).

También han mostrado preocupación por la reordenación de recursos y los ajustes en la financiación para la vigilancia de las reservas marinas, que ha provocado "recortes" en algunas, tal y como indicaron 221 investigadores en una carta dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas el pasado mes de octubre.

"Cualquier reducción o redistribución insuficiente de los recursos puede echar abajo los frutos logrados tras décadas de protección, comprometer el cumplimiento de la normativa ambiental y perjudicar a los pescadores artesanales que dependen de unos ecosistemas marinos sanos y bien gestionados", según el comunicado.

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Los conservacionistas han añadido que las nuevas tecnologías, como el monitoreo satelital y las cámaras inteligentes, pueden utilizarse para mejorar y complementar las labores de vigilancia, pero no deben reemplazar la presencia de agentes en el mar, clave para garantizar la protección efectiva" de las aguas y la pesca responsable.