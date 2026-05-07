Miquel Roldán sigue siendo profesor en el CEIP Son Pisà: las familias denuncian la continuidad de su presencia

El profesor Miquel Roldán continúa siendo docente del CEIP Son Pisà. A pesar de que los plazos administrativos apuntaban a que su vinculación con el centro escolar había concluido el pasado 29 de abril, fuentes cercanas al colegio han confirmado a este medio que el docente sigue formando parte de la plantilla.

Según explican, la persona titular de la plaza que Roldán sustituía continúa de baja médica. Esto ha provocado la prórroga automática permitiendo que el docente continúe en el centro. La situación ha generado una profunda decepción entre las familias, que esperaban una salida definitiva del profesor.

Presión por el retorno a la "normalidad"

En los últimos días, el malestar se ha visto acrecentado por una comunicación oficial recibida a través de la plataforma GestIB. En el mensaje, el centro traslada a las familias que la actividad ordinaria debe continuar y que todos los grupos deben retomar "progresivamente la programación" para avanzar en los contenidos.

El comunicado, que enfatiza la necesidad de no paralizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ha sido interpretado por parte de las familias como una maniobra de presión institucional para forzar una vuelta a la normalidad. "Nos piden que volvamos y aseguran que los alumnos recibirán acompañamiento, pero es una normalidad impuesta que ignora el conflicto real que tenemos dentro", señalan desde el entorno de las familias.

Nos piden que volvamos y aseguran que los alumnos recibirán acompañamiento, pero es una normalidad impuesta que ignora el conflicto real que tenemos dentro

Esta directriz llega incluso después de que gran parte de los afectados desconvocaran la huelga que mantenían como protesta, ante la imposibilidad de sostener la ausencia de los menores. Sin embargo, el malestar persiste y un grupo significativo de familias continúa optando por no llevar a sus hijos a clase ante la falta de garantías.

Incertidumbre ante las salidas escolares

La tensión en el colegio ha escalado ante la proximidad de una excursión de un día completo a la playa programada para los alumnos de cuarto curso. La incertidumbre sobre si Roldán acompañará al grupo o no, sumada a la presión que sienten los padres para completar el pago de la actividad sin una confirmación clara por parte de la dirección, ha desatado nerviosismo y confusión.

"No saben decirnos si él va o no va, y mientras tanto nos exigen que paguemos la excursión", explican los afectados. Esta falta de transparencia por parte de la administración educativa ha incrementado la sensación de indefensión entre las familias, que denuncian que se está forzando la situación para que parezca que "no ha pasado nada".

Reforma de la LOPIVI

El anuncio de la ampliación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia (LOPIVI) por parte del Gobierno, que busca impedir que condenados por acoso a menores ejerzan en puestos con contacto habitual con niños, se ha recibido en el centro con una mezcla de esperanza y prudencia.

Aunque la medida se ha presentado como una solución a casos como el de Roldán, en el CEIP Son Pisà impera el escepticismo. La comunidad educativa desconoce si la normativa tendrá carácter retroactivo o si permitirá una inhabilitación inmediata del docente. "Parece que se están colgando la medalla de una ley que todavía no sabemos si nos protege a nosotros o si llega demasiado tarde", concluyen fuentes cercanas al centro.

Por ahora, el docente sigue acudiendo al colegio, mientras la comunidad educativa aguarda una solución técnica que, por el momento tendrá que esperar.