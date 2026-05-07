Marcelo Hurtado, cónsul de Ecuador en Baleares: “Casi 200 ecuatorianos han solicitado documentación para regularizar su situación”

Marcelo Hurtado Lomas ha iniciado su etapa como cónsul de Ecuador en Baleares tras su reciente incorporación en marzo de 2026. Aunque su estancia al frente del consulado todavía es breve, afronta esta nueva responsabilidad con el objetivo de reforzar la atención a la comunidad ecuatoriana residente en las Islas y dar continuidad a la labor institucional y cultural desarrollada por la representación diplomática en el archipiélago. Actualmente, su consulado se dedica a ayudar a las personas ecuatorianas que desean regularizarse en la isla.

Pregunta: ¿Cuáles son actualmente las principales preocupaciones de la comunidad ecuatoriana en Baleares?

Respuesta: La primera preocupación, por lo que yo he visto en el tiempo que estoy aquí, es la necesidad de regularización de las personas ecuatorianas que se encuentran en la isla. Es cierto que hay un gran número de ecuatorianos que ya están regularizados, pero aún así sigue siendo un problema que debemos resolver cuánto antes. Y otra preocupación tiene que ver con la posibilidad de integrarse en la comunidad balear con un empleo.

P: ¿Cómo ha cambiado la situación de los ecuatorianos en estos últimos años?

R: Es un gran interrogante que nos hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Porque, de los datos que nosotros tenemos, la comunidad ecuatoriana en las islas, que estamos hablando de alrededor de unas 26.000 personas, ya tienen más o menos unos 20 años de recorrido aquí. Durante todo este tiempo, ha cambiado mucho la dinámica migratoria. Cuando llegaron fue por un tema de la dolarización. Y ahora sigue siendo un tema económico, pero hay una nueva realidad y es que esta comunidad ya tiene familias aquí, por lo que ya reside en Baleares hasta una tercera generación de ecuatorianos. De hecho, muchos de los cuales ya nacieron aquí y tienen nacionalidad española.

P: ¿En qué sectores suelen trabajar mayoritariamente los ecuatorianos en Mallorca?

R: De lo que nosotros tenemos identificado, es cierto que la mayor parte de ecuatorianos trabaja en el sector de la construcción o en la hotelería, porque, en esta isla, el mayor número de ciudadanos extranjeros de todo el mundo vienen por turistas o por turismo. Pero eso no quiere decir que también haya ecuatorianos que trabajan en otros sectores. Porque esa nueva generación que nacieron y estudiaron aquí han llegado a ser abogados, médicos o emprendedores. De hecho, hay una docena de restaurantes ecuatorianos que venden productos de nuestro país.

P: ¿Siguen llegando ecuatorianos a las islas o el flujo migratorio se ha ido estabilizando?

R: La migración es un tema que va cambiando. El deseo de cualquier ciudadano del mundo, no solamente ecuatoriano, es tener una mejor vida. Entonces, esa posibilidad de tener aquí esta comunidad ya establecida es como un efecto llamada, que hace que otros ciudadanos ecuatorianos también quieran venir a vivir aquí y a quedarse.

P: ¿Qué tipo de perfiles tienen los ecuatorianos que están llegando ahora: son jóvenes, familias, profesionales…?

R: La mayor parte son jóvenes que más o menos entre sus edades están entre los 25 y los 40 años de edad. Y obviamente lo que vienen es buscando un trabajo. Luego, hay muchos de ellos también que vienen por cuestiones de estudios o que han sido contratados en un empleo. Hay un poco de todo.

P: ¿Qué opina del proceso de regularización impulsado para este 2026 y a cuántos ciudadanos ecuatorianos de Baleares han atendido para llevar a cabo este proceso?

R: Para empezar, he visto que el proceso de regularización empezó hace dos, tres semanas y seguramente va a concluir en junio. Pienso que quizás podría extenderse debido al gran número de personas que han acudido a este llamado de regularización en el que están inmersos no solo los ecuatorianos, sino nacionales de otros países. Por lo tanto, el número es tan alto. Las personas que han sido atendidas en el consulado en los últimos dos meses, más o menos, nos piden ayuda para obtener su documentación, como obtener su pasaporte o el certificado de antecedentes penales. Yo diría que ya casi unos 200 ciudadanos ecuatorianos han solicitado esta documentación.

P: ¿Qué mecanismos concretos tiene el Consulado para acompañar a los ecuatorianos durante este proceso de regularización y qué mejoras piensan implementar para agilizar estas demandas?

R: Desde el Gobierno, hemos estado trabajando para mejorar los sistemas virtuales, y lo hemos conseguido. Por ejemplo, cuando te hablaba del antecedente penal, el ciudadano no necesita venir al consulado físicamente, porque lo puede hacer desde su casa. Si la persona quiere acudir presencialmente a la oficina, nosotros también le atendemos con gusto.

P: ¿Cómo valora la integración de los ecuatorianos en la sociedad balear?

R: Aunque la integración no siempre es sencilla, porque hay diferencias entre ambos países, como el tipo de cultura o la educación. Pero, también es cierto que, en Ecuador y en España, hablamos el mismo idioma y tenemos prácticamente las mismas costumbres. Por tanto, yo creo que la integración del ciudadano ecuatoriano en Baleares ha sido positiva.

P: ¿Cree que el trabajo que ocupan los ecuatorianos está suficientemente reconocido por la sociedad balear?

R: Yo diría que en términos generales sí, porque nosotros estamos aquí desde el 2008 como consulado rentado, donde los funcionarios vienen directamente del Estado ecuatoriano. Y, si seguimos en 2028, podremos celebrar los 20 años de la creación del consulado, por lo que considero que nuestra relación con España se ha fortalecido mucho.

P: ¿Qué mensaje le gustaría trasladar a la sociedad balear sobre la aportación de los inmigrantes ecuatorianos?

R: Nosotros apoyamos a las islas con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, con nuestras ideas. Porque cuando un ciudadano viene de cualquier otro país, tiene algo que enseñar y algo que aprender. Entonces, el aporte de todos los países, no solo el nuestro, hay que mirarlo desde un punto de vista positivo. El aporte de los ciudadanos extranjeros es importantísimo en cualquier sociedad.