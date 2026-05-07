Impusal reclama incluir la «asequibilidad residente» como eje clave del turismo

Impulsa Balears participó ayer en una audiencia pública organizada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo bajo el título EU touristic areas and overtourism: Excessive price increases, centrada en el impacto del turismo sobre los precios de consumo, el coste de vida y la transformación del comercio en zonas turísticas.

Durante su intervención, el director técnico de la fundación, Antoni Riera, defendió la necesidad de avanzar hacia un nuevo enfoque del desarrollo turístico que incorpore la asequibilidad de los residentes como criterio clave de evaluación dentro de la sostenibilidad social. “El turismo ya no puede abordarse únicamente como un sector ni como una simple balanza de impactos positivos y negativos”, señaló.

Riera subrayó que, en territorios con alta intensidad turística, esta actividad actúa como un sistema complejo que influye en el empleo, la vivienda, las infraestructuras, la movilidad y las dinámicas sociales. En este contexto, el reto no es solo equilibrar costes y beneficios, sino gobernar el sistema para reforzar las capacidades económicas, sociales y ambientales de los destinos.

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La intervención se enmarcó en una evolución del enfoque europeo e internacional del turismo, cada vez más orientado hacia el desarrollo sostenible, la resiliencia y la integración en políticas más amplias. En este sentido, Impulsa defendió que factores como el aumento del coste de vida, el encarecimiento de la vivienda o la sustitución del comercio local por oferta dirigida al visitante no pueden considerarse cuestiones secundarias. Uno de los conceptos centrales expuestos fue el de “asequibilidad residente”, entendido como la capacidad de la población local para mantener condiciones de vida acordes a su poder adquisitivo y acceder a bienes y servicios básicos. Este concepto se articula en tres dimensiones: la asequibilidad de la vivienda habitual, la asequibilidad cotidiana de bienes y servicios esenciales y la funcionalidad del comercio local. La fundación matizó que este enfoque no implica atribuir al turismo todos los problemas relacionados con vivienda o precios, sino reconocer que en territorios donde esta actividad es estructural, su desarrollo debe evaluarse teniendo en cuenta las condiciones reales de vida de la población.