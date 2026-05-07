El Govern estudia fórmulas para "priorizar" a los residentes en el transporte público durante la temporada alta

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo autonómico estudia nuevas medidas para garantizar el acceso prioritario de los residentes al transporte público en aquellas líneas y frecuencias que registran una mayor saturación durante los meses de temporada alta. La iniciativa, según ha explicado, se está abordando conjuntamente con los cuatro consells insulares y con la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

El anuncio llega en un contexto de creciente presión sobre la red de transporte público de las islas, especialmente en Mallorca, donde el aumento de usuarios durante el verano ha provocado escenas recurrentes de autobuses completos, largas esperas y dificultades para acceder al servicio en determinadas rutas especialmente tensionadas por el volumen turístico.

Prohens ha defendido que las administraciones llevan tiempo reforzando el sistema de movilidad pública, aunque ha admitido que el incremento de la demanda continúa generando problemas puntuales para los residentes. "Todos los esfuerzos que se han hecho desde el Govern, a través de la Conselleria de Vivienda y Movilidad, y desde el Consorci de Transport de Mallorca, han supuesto una mejora en los servicios, pero sí tenemos detectadas frecuencias concretas con una especial presión, especialmente durante la temporada alta, que pueden generar incomodidades en los residentes", ha señalado.

La presidenta ha recordado que el Govern ha destinado 150 millones de euros al refuerzo del transporte público en Mallorca, una inversión centrada en la ampliación de líneas, el aumento de frecuencias y la mejora general del servicio. Además, ha destacado que los consells insulares también han impulsado actuaciones dentro de sus respectivas competencias para reforzar el sistema de movilidad colectiva.

Prohens ha reivindicado que su Govern ha incrementado frecuencias, incorporado nuevos conductores y mejorado tanto las rutas como la calidad del servicio. Sin embargo, ha reconocido que la elevada presión demográfica y turística sigue provocando situaciones de saturación en determinados trayectos y franjas horarias.

Ante esta situación, el Govern estudiará ahora fórmulas que permitan "garantizar el acceso de los residentes" en aquellas líneas donde se producen más dificultades. Prohens ha insistido en que cualquier medida deberá ajustarse al marco legal vigente y a la normativa europea. "Lo que hemos acordado con los presidentes de los cuatro consells y con el conseller de Vivienda y Movilidad es estudiar fórmulas que sean legalmente viables dentro del marco de nuestras competencias y dentro del contexto europeo en el que nos movemos", ha afirmado.

La dirigente autonómica ha enmarcado esta posible prioridad para residentes dentro de la estrategia política del Govern de situar a los ciudadanos de las islas "en el centro" de las decisiones públicas. "Cuando hay dificultades para acceder a determinados servicios por parte de quienes viven aquí, lo que tenemos que hacer es estudiar de qué manera los podemos priorizar y garantizar que continúen estando en el centro de nuestra acción política", ha defendido.

Aunque Prohens no ha detallado todavía qué mecanismos concretos estudia el Ejecutivo, el debate sobre la priorización de residentes en servicios tensionados ha ido ganando peso en Baleares en los últimos años, especialmente en ámbitos vinculados a la movilidad y al acceso a recursos públicos durante los meses de máxima afluencia turística.