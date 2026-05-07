El Govern destinará 15 millones a ayudas sociales y mantendrá el requisito de tres años de residencia para acceder a prestaciones

El Govern balear aprobará mañana un nuevo paquete de medidas sociales dotado con 15 millones de euros que incluirá más ayudas para becas comedor, conciliación familiar, garantía alimentaria, dependencia y vivienda, además de refuerzos para ayuntamientos y entidades sociales. La presidenta autonómica, Marga Prohens, ha anunciado este jueves la batería de actuaciones, diseñada para paliar el impacto económico derivado de la guerra en Irán sobre las familias y colectivos más vulnerables de Baleares.

El plan incorpora más de una veintena de medidas concretas y complementa los 160 millones de euros ya movilizados anteriormente por el Ejecutivo autonómico para afrontar las consecuencias económicas del contexto internacional. Sin embargo, el Govern mantendrá los criterios ya vigentes para acceder a determinadas ayudas sociales, incluido el requisito mínimo de tres años de residencia legal para percibir prestaciones como la Renta Social Garantizada o la renta de emancipación, según ha confirmado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

"La mayoría de las medidas que hemos presentado era canalizarlas a través de las herramientas que ya tenemos a día de hoy en este Govern", ha explicado Fernández, quien ha defendido que las ayudas se tramiten mediante programas y convocatorias ya existentes dentro del sistema de servicios sociales. La consellera ha recordado que el requisito de residencia fue pactado entre el PP y Vox durante la negociación presupuestaria autonómica y ha asegurado que el Govern mantendrá esos criterios en vigor. "Se decide exigir un requisito mínimo legal de residencia de tres años tanto para acceder a la Renta Social Garantizada como a la renta de emancipación", ha señalado.

Más becas comedor y ayudas de conciliación

Entre las medidas más destacadas del nuevo paquete figura el aumento de las ayudas de comedor escolar. El Govern destinará un millón de euros adicional a este programa, que alcanzará así los 11 millones de presupuesto. Además, el Ejecutivo habilitará otro millón de euros para nuevas ayudas de hasta 1.000 euros destinadas a gastos de conciliación familiar, como escuelas matinales, comedor escolar, actividades de tarde o escuelas de verano.

El Govern también incrementará en 1,35 millones de euros las ayudas para libros y material escolar, elevando la dotación total hasta los 4,5 millones. Otra de las actuaciones principales será la subida extraordinaria del 15 % del complemento de las Pensiones No Contributivas, la Renta Social Garantizada y la renta de emancipación hasta finales de 2026, con una inversión total de 1,65 millones de euros. "Son medidas concretas y cuantificadas destinadas a las familias y a los colectivos más vulnerables", ha defendido Prohens tras informar del contenido del plan a los presidentes de los consells insulares.

Refuerzo de servicios sociales y ayudas alimentarias

El segundo gran bloque del paquete contempla 3 millones de euros para reforzar los servicios sociales municipales, considerados por el Govern como la primera puerta de atención a las personas vulnerables. De esta cantidad, 2 millones se destinarán a un nuevo fondo de financiación de servicios comunitarios y otro millón adicional servirá para ampliar las ayudas a familias con menores en situación de vulnerabilidad.

El Ejecutivo también movilizará 2,35 millones de euros dirigidos al tercer sector social para compensar sobrecostes y ampliar programas asistenciales. Entre las partidas previstas destaca un millón de euros para cubrir el aumento de costes en transporte y alimentación de personas con discapacidad, dependencia o trastorno mental grave.

Asimismo, el Govern ampliará las ayudas destinadas a entidades que trabajan con personas con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, enfermedades raras o patologías oncológicas, además de reforzar el programa de ocio adaptado para menores y jóvenes dependientes. Otra de las medidas relevantes será la ampliación del programa de garantía alimentaria. El Govern añadirá 500.000 euros para duplicar los fondos destinados a entidades de reparto de alimentos, productos básicos y comedores sociales.

Vivienda, dependencia y agilización administrativa

En materia de vivienda y recursos residenciales, el Govern destinará 1,5 millones de euros para ampliar plazas y programas dirigidos a personas vulnerables, víctimas de violencia machista, personas sin hogar o jóvenes en procesos de emancipación. El paquete incluye además un programa piloto de viviendas adaptadas para mayores de 65 años en riesgo de exclusión social.

Finalmente, el Govern invertirá 2,6 millones de euros en agilizar la tramitación de ayudas sociales mediante la contratación de 18 nuevos trabajadores y el impulso de la futura "Finestreta Social Única", concebida para coordinar la atención entre administraciones y simplificar trámites. Las medidas serán aprobadas mañana en el Consell de Govern y llegan en un contexto de creciente preocupación institucional por el aumento del coste de vida y la presión económica sobre los hogares con menos recursos.