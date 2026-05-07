La feria ‘Ciència per a Tothom’ reúne a más de 5.000 estudiantes en la UIB: ”Queremos despertar la curiosidad entre los más jóvenes”

El campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha acogido la nueva edición de ‘Ciència per a Tothom’, la principal feria de divulgación científica. Durante estos días, se están llevando a cabo experimentos sobre telescopios, ADN extraído de frutas, inteligencia artificial y eclipses solares, llegando a reunir a más de 5.300 alumnos de primaria y secundaria procedentes de 85 centros educativos.

Desde primera hora de la mañana de este jueves, decenas de grupos escolares han recorrido las casetas instaladas en el campus de la UIB, donde más de 550 estudiantes universitarios y un centenar de profesores explicaban, de forma práctica y cercana, diferentes experimentos relacionados con disciplinas como la física, la biología, la astrofísica, la tecnología o la ciencia marina.

La feria, organizada por la UIB, busca acercar la investigación y los estudios científicos a los más jóvenes, además de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas. “Es importante dar visibilidad a la ciencia y a la tecnología, para ver que hay gente joven que se implica en estos sectores”, ha explicado Francisca Molinos, coordinadora de Ciència per a Tothom. Para ella, el objetivo es “crear vocaciones científicas en los más jóvenes”.

Molinos también ha destacado algunas de las novedades de esta edición. Entre ellas, está la incorporación del proyecto ‘Ciència Inclusiva’, con la participación de centros educativos de barrios como Son Gotleu o La Soledat, y también la colaboración con distintos institutos de investigación ubicados en el ParcBIT. De hecho, la coordinadora ha resaltado “la temática del eclipse, que será el tema estrella de este verano”.

Del mismo modo, un grupo de estudiantes de 3º de ESO del IES Joan Alcover también ha participado este año en la actividad con una caseta propia en la feria. Los alumnos han presentado el experimento ganador del VIII Concurso de vídeos divulgativos de ciencia y tecnología Francisco José García Palmer y explicado su proyecto a los visitantes más jóvenes.

Más de 5.000 alumnos visitan la feria de la ciencia en la UIB /

Algunos experimentos de la feria

El eclipse solar de 2026 se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la feria. En una de las casetas, Llorenç Melis, estudiante de doctorado en Astrofísica, ha mostrado a los asistentes pequeños experimentos y simulaciones para explicar cómo se producirá este fenómeno astronómico. “Intentamos explicar de forma teórica y visual cómo será este eclipse porque nuestro objetivo es que los niños lo entiendan y que no se aburran”, ha comentado el investigador. Para Melis, uno de los valores de la feria es precisamente acercar la ciencia a la sociedad, pues afirma que está “un poco apartada” y que es necesario que la gente “entienda cómo funciona”.

Otros puestos muy visitados durante la jornada de hoy han sido el de extracción de ADN de frutas, dirigido por estudiantes de Bioquímica. Lara Centeno, una de las participantes, ha explicado que la actividad “permite visualizar el ADN de forma sencilla y didáctica”. Además, ha asegurado que “nos gusta que se hagan estas ferias porque así podemos ver lo que hacen los científicos y aprender de ello”.

En otra de las casetas, estudiantes de Física han enseñado aplicaciones relacionadas con el principio de Pascal mediante demostraciones prácticas. Según Apolonia Más, estudiante de la UIB, “esta feria puede servir para que los jóvenes vean cómo funciona la ciencia y aprendan de una manera más visual que en un libro”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la UIB, Joan Ribot, considera que este tipo de eventos ayudan a “que la ciencia despierte la curiosidad de los jóvenes”. Asimismo, ha destacado el papel de los estudiantes universitarios que participan como divulgadores. Para él, “es muy atractivo que sean alumnos de la propia UIB quienes expliquen las actividades a estudiantes más jóvenes”.

Autoridades visitan este jueves la feria 'Ciència per a Tothom' en la UIB / Enrique Casanova

Visita institucional y accesibilidad al público

Por otro lado, el rector de la UIB, Jaume Carot; el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; y el presidente del Consejo Social de la UIB, Antoni Bennasar, han visitado esta mañana la feria, acompañados por otros representantes del Consell de Mallorca y del Ajuntament de Palma. Tras recorrer las diferentes casetas instaladas en el campus, las autoridades se han desplazado al Parc BIT para conocer algunas de las actividades científicas organizadas en los centros de investigación.

Aunque la feria ha estado enfocada principalmente a los centros educativos, ‘Ciència per a Tothom’ también abrirá sus puertas al público general. Las actividades continuarán este viernes por la tarde, de 16.30 a 19.30 horas, y el sábado, de 10 a 14 horas, con acceso gratuito y sin necesidad de inscripción previa.