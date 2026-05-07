Dos detenidos por agredir a dos médicos, un vigilante y varios policías en un centro de salud de Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por agredir a dos médicos, un vigilante de seguridad y varios policías en un centro de salud de Palma. Los acusados supuestamente atacaron a las víctimas durante un altercado en una consulta y causaron diversos daños.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, hacia las dos de la madrugada, en un centro médico de la ciudad. Una persona acudió al servicio de urgencias porque alguien le había rociado con un espray de pimienta en la cara. El paciente iba con dos acompañantes, que quisieron acceder a la consulta donde el facultativo iba a atenderle. Cuando les pidieron que esperasen fuera, empujaron la puerta para irrumpir en la sala.

En el interior del despacho se produjo una fuerte discusión y el personal sanitario recibió varios empujones. Durante la trifulca se produjo un forcejeo. Uno de los médicos recibió una patada en la mano y a la otra doctora la agarraron por el cuello, rompiéndole una cadena y la ropa que llevaba. El ordenador del despacho acabó volcado y las molduras de las puertas, arrancadas. Un vigilante de seguridad que acudió a socorrer al personal médico recibió un mordisco en el antebrazo.

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Al lugar acudieron varias patrullas de la Policía Nacional, que recabaron información sobre lo ocurrido y detuvieron a la paciente y a uno de sus acompañantes por delitos de atentado y daños. Uno de los acusados arremetió contra las agentes, a los que insultó y lanzó golpes, patadas y escupitajos.