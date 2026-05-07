Convocan una protesta frente a Marineland para denunciar el “cautiverio” de delfines y otros animales

La asociación Satya Animal ha convocado para este sábado, a las 10.00 horas, una concentración frente a Marineland Mallorca para denunciar la situación de “cautiverio” que, según la entidad, viven los delfines y el resto de animales que se encuentran en estas instalaciones de Calvià.

La protesta se enmarca en el movimiento internacional Empty The Tanks, una campaña que reclama el fin de la “explotación y reclusión” de cetáceos destinados a espectáculos y actividades de entretenimiento.

Una acción visual ante el parque

Durante la concentración, la entidad animalista llevará a cabo una acción visual con la que pretende llamar la atención sobre las condiciones de vida de los animales en este tipo de espacios.

El objetivo, según Satya Animal, es hacer reflexionar a la ciudadanía sobre el uso de delfines y otros animales como reclamo turístico y familiar, especialmente en una isla donde el ocio vinculado al turismo tiene un peso central.

El debate sobre los delfinarios

La convocatoria llega en un contexto de creciente presión sobre los delfinarios y los espectáculos con cetáceos. Colectivos animalistas vienen reclamando desde hace años el fin de este tipo de instalaciones, al considerar que los delfines son animales salvajes, sociales y de gran capacidad cognitiva que no deberían permanecer en piscinas ni realizar rutinas para el público.

El movimiento Empty The Tanks, al que se suma esta protesta en Mallorca, se organiza en distintos países y centra sus campañas en denunciar el cautiverio de delfines, orcas y otros cetáceos utilizados con fines comerciales.

Marineland, un parque señalado por los animalistas

Marineland Mallorca ha sido objeto de críticas en los últimos años por parte de organizaciones defensoras de los animales, que han cuestionado los espectáculos con delfines y las condiciones de vida de los animales del recinto.

Entre las polémicas más recientes figura la muerte del delfín Aitami, que motivó movilizaciones y peticiones de explicaciones por parte de colectivos animalistas. En 2023 se produjo otra polémica al caer al foso un león marino sobre una cuidadora durante un espectáculo, lo que provocó otra concentración de activistas frente al delfinario.

Años antes, la difusión de imágenes de entrenamientos con delfines una fuerte controversia en torno al parque, que llevó a la muerte de un adiestrador de delfines que se quitó la vida un mes después de que se publicara un vídeo con sus supuestos maltratos a los animales en Marineland. Su historia fue llevada a las pantallas por Netflix.

Un mensaje contra el cautiverio

Con la concentración de este sábado, Satya Animal quiere volver a situar el foco en Marineland y en el modelo de ocio basado en animales en cautividad. La entidad reclama avanzar hacia alternativas que no impliquen la exhibición ni la explotación de animales salvajes.

La protesta tendrá lugar a las 10.00 horas frente a las instalaciones del parque, en Calvià, y se desarrollará como parte de una jornada internacional de movilizaciones contra los delfinarios.