El Consell llevará al próximo pleno la cesión de los terrenos para construir 323 viviendas públicas junto al Velòdrom Illes Balears

El Consell de Mallorca aprobará previsiblemente la próxima semana la cesión de los terrenos situados junto al Velòdrom Illes Balears para impulsar la construcción de 323 viviendas de protección pública en Palma, uno de los proyectos residenciales más ambiciosos anunciados hasta ahora por las instituciones baleares en materia de vivienda pública.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha anunciado este jueves que la operación será elevada al próximo pleno ordinario del Consell, donde se formalizará la cesión de los solares al Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI). Aunque el proyecto ya fue presentado el pasado 30 de marzo durante el Debate de Política General del Consell, el dirigente insular ha confirmado ahora que el acuerdo entrará ya en fase de aprobación institucional definitiva. "En el próximo pleno ordinario de nuestra institución, que se celebrará el jueves de la semana que viene, cederemos unos terrenos ubicados en la ciudad de Palma para que se pueda construir la mayor promoción de vivienda pública de nuestra tierra", ha afirmado Galmés durante su comparecencia.

La actuación se desarrollará sobre unos terrenos de titularidad insular situados junto al Velòdrom Illes Balears. Según detalló el propio Consell cuando se presentó la iniciativa, la parcela cuenta con una superficie total de 45.341 metros cuadrados y está valorada en aproximadamente 4,6 millones de euros. De ese total, más de 22.800 metros cuadrados estarán destinados específicamente a la construcción de vivienda pública.

El proyecto prevé la construcción de 323 viviendas de protección oficial, una cifra que convierte la promoción en la mayor operación pública de vivienda anunciada hasta ahora en Mallorca. Las viviendas estarán destinadas principalmente a facilitar el acceso residencial a personas y familias con dificultades para acceder al mercado inmobiliario en un contexto marcado por el fuerte incremento de precios y la escasez de oferta asequible.

En este contexto, Galmés ha querido presentar la actuación como una contribución directa del Consell a la lucha contra la crisis habitacional, pese a recordar que la institución no dispone de competencias generales en materia de vivienda. "Nosotros no tenemos la competencia en materia de vivienda, aunque sí la tenemos respecto a las personas más vulnerables, pero también queremos aportar nuestro granito de arena para hacer frente a esta difícil situación", ha señalado.

Otras medidas

El convenio entre el Consell de Mallorca y el IBAVI, sin embargo, no se limita únicamente a la cesión de los terrenos para vivienda. El acuerdo incorpora también diferentes contraprestaciones para la institución insular. A cambio del solar, el Govern balear transferirá al Consell 35 viviendas que serán destinadas a usos sociales y a personas con especiales dificultades de acceso a la vivienda.

Además, el pacto contempla la cesión de un local de unos 400 metros cuadrados que se destinará a usos culturales y espacios de ensayo, así como otra parcela de aproximadamente 3.000 metros cuadrados donde en el futuro se levantará la futura Casa de la Infància del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), uno de los proyectos sociales que el Consell prevé desarrollar durante esta legislatura.

Durante su intervención, Galmés ha aprovechado también para cargar contra la gestión de las anteriores legislaturas progresistas en materia de vivienda, responsabilizándolas del incremento de precios y de la situación actual del mercado inmobiliario en Mallorca. En contraposición, ha defendido la colaboración entre las actuales instituciones gobernadas por el PP para intentar revertir la situación.

"Gracias al trabajo conjunto que estamos llevando a cabo con el Govern estamos afrontando esta grave situación", ha señalado Galmés, quien ha agradecido expresamente la colaboración de la presidenta autonómica, Marga Prohens. La aprobación de la cesión en el pleno de la próxima semana permitirá avanzar en la tramitación definitiva del convenio entre el Consell y el IBAVI y desbloquear uno de los proyectos residenciales más relevantes actualmente previstos en Palma.