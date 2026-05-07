¿Pueden cerrar las terrazas de Mallorca por el calor? Esto dice la ley ante los avisos de la Aemet

Las olas de calor pueden cambiar el funcionamiento de bares, restaurantes y terrazas en Mallorca. La normativa estatal de prevención de riesgos laborales establece que, cuando se desarrollen trabajos al aire libre, las empresas deben adoptar medidas adecuadas para proteger a las personas trabajadoras frente a fenómenos meteorológicos adversos, incluidas las temperaturas extremas.

La clave está en los avisos oficiales. Si la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa un aviso naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos y las medidas preventivas no garantizan la protección de los trabajadores, será obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo. Esa adaptación puede incluir la reducción o modificación de las horas de la jornada prevista.

¿Significa esto que las terrazas tendrán que cerrar siempre?

No necesariamente. La norma no habla de un cierre automático y general de todas las terrazas. Lo que establece es que las empresas deben evaluar el riesgo y aplicar medidas preventivas. Además, contempla la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos cuando no pueda garantizarse de otro modo la protección de la persona trabajadora.

En la práctica, durante un episodio de calor extremo con aviso naranja o rojo, un bar o restaurante con terraza en Mallorca deberá garantizar condiciones seguras para su plantilla. Si no puede hacerlo, tendrá que adaptar la actividad exterior, modificar horarios o reducir la jornada en las horas de mayor riesgo.

Una medida que afecta de lleno a la hostelería

El Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería incluye dentro de su ámbito a empresas de servicio de comida y bebida, restaurantes, bares, cafeterías, chiringuitos, quioscos y terrazas de veladores, entre otros establecimientos.

Por eso, la norma tiene una lectura directa en una isla como Mallorca, donde miles de trabajadores desarrollan parte de su jornada al aire libre durante los meses de más calor.

La Aemet, referencia para activar el protocolo

La normativa toma como referencia los avisos de la Aemet o, en su caso, los órganos autonómicos competentes. El nivel naranja o rojo no implica por sí solo el cierre del establecimiento, pero sí obliga a revisar si las medidas existentes son suficientes para proteger a los trabajadores.

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El objetivo es evitar que camareros y otros empleados tengan que trabajar en condiciones de riesgo durante episodios de calor extremo, especialmente en las horas centrales del día.