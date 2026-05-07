Centenares de educadoras de 0-3 se concentran en Palma para señalar que el dinero Govern no llega a las trabajadoras

Centenares de educadoras del 0-3 han participado este jueves en la concentración convocada en la plaza de España de Palma y con la que han tratado de evidenciar que, pese al dinero que destina el Govern al sector, "prácticamente nada llega a las trabajadoras".

Esta protesta convocada por los sindicatos STEI, CCOO y UGT, se enmarca en la jornada de huelga general que se ha convocado a nivel estatal y que fuentes sindicales han cifrado su seguimiento en un 70% de la plantilla, mientras que el Govern la rebaja al 35%.

Las manifestantes han gritado consignas con las que han reivindicado que "el 0-3 es educación", "sueldos de miseria, basta de precariedad", "no es guardería, es pedagogía" o "nuestro convenio, nuestro futuro".

También han exhibido pancartas en las que se podía leer que "lo vocación no pasa mis facturas ¡Sueldos dignos, ya!", "la calidad no se negocia ¡Bajada de ratios, ya!" o "no somos una guardería, la conciliación no es responsabilidad exclusiva de la escuela".

La representante de CCOO del 0-3, Pepa Ramis, ha mostrado su "satisfacción" por la respuesta de las educadoras y ha resaltado que, a pesar del mal tiempo, había "mucha gente" en la concentración.

De este modo, ha resumido sus reivindicaciones en el "desbloqueo" de las negociaciones del convenio autonómico, la regulación del sector a nivel de normativa y del decreto de mínimos y que el 0-3 se le trate como una "auténtica etapa educativa".

Ramis ha afirmado que el secto está en una situación "crítica" con siete tablas salariales distintas en Baleares por el mismo trabajo y con gente que cobra el salario mínimo interprofesional.

La portavoz de la Xarxa 0-3, María Jiménez, ha señalado que son "las grandes olvidadas de la educación", ya que "siempre" se les ha visto como algo "asistencial" pero ha reivindicado que ahora crean "una base en la educación, socialización, la autonomía y el lenguaje", algo que, a su juicio, "no está siendo valorado".

De este modo, ha pedido a la Conselleria de Educación y Universidades y las patronales que se sienten a negociar, dado que necesitan que "las promesas se cumplan", porque ha afirmado que son "una parte de la educación".

"Esperemos que estas movilizaciones lleguen a buen puerto porque es la primera huelga pero no será la última, puesto que estamos muy mentalizadas en seguir hasta llegar a donde queremos", ha manifestado.

El responsable de Enseñanza Privada y Concertada de UGT, Jaume Coll, ha apuntado que la movilización pretende una "dignificación del sector" y una "mejora salarial".

"Cualquier persona que tenga niños pequeños sabe que no puede ocuparse de siete bebés, con 12 niños de entre 1 y 2 años y mucho menos con 18 de 2 a 3 años, por lo que se pide a la Administración que ponga un poco de orden en el 0-3 a nivel autonómico", ha manifestado.

El sindicalista ha indicado que la gratuidad del 0-3 está "muy bien" pero esto, a su modo de ver, es "empezar la casa por el tejado", de modo que ha reivindicado que todas las empleadas del sector tengan las mismas condiciones. Coll ha avanzado que si no atienden a sus exigencias, en septiembre habrá más movilizaciones.

La vocal de Enseñanza Concertado, Privado y 0-3 del STEI, Sandra Serra, ha resaltado que este tramo educativo se ha movilizado porque ha dicho "basta". "Es una etapa educativa y se tiene que reconocer con un salario y unas condiciones laborales dignas, como el resto", ha sostenido.

Además, ha resaltado que las jornadas laborales de las docentes rondan entre las 32 y 38 horas lectivas, frente a las 24 del resto de etapas. Por eso, ha argumentado que quieren una "equiparación" y "dignificación" de su labor.