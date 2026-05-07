La buena salud del catalán

Con todos los respetos, cabe despreocuparse de las opiniones de Sebastià Sagreras sobre el castellano, un idioma en el que ejerce de perfecto analfabeto al igual que su presidenta. Desde esta cláusula previa, vamos a introducir dos novedades en un solo análisis.

Primero y menos interesante: Vox es en Balears un rebaño de ignorantes sin ningún sentido de la política. A Manuela Entrecejo Fruncido Cañadas le envían desde Madrid los textos que debe leer sin apartarse ni una letra del guion. Y si pretende desmentirlo, que sepa que la información procede de su compañero de bancada, el hombre que no conoce a una sola persona a la que no haya traicionado. Por primera vez hay que ser optimistas con el futuro de Vox, ni siquiera España puede premiar la ignorancia en las dotes que exige la ultraderecha neofranquista.

La segunda conclusión obedece a una constatación empírica, y afecta a la decisión de Sagreras de cargarse el único idioma que chapurrea. El catalán está mucho más arraigado en Mallorca de lo que pretenden sus enemigos. Supera incluso en fortaleza a sus cobardes defensores organizados. No se halla en peligro de extinción, algo que no puede afirmarse por suerte de sus tristes paladines.